『ジュラシック』シリーズ全作、みんなの推しシーン特集 ─ 『ジュラシック・ワールド／復活の大地』デジタル配信リリース記念、シリーズを一緒に振り返ろう
『ジュラシック』シリーズ新章『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が、早くもレンタル配信となった。壮大な恐竜たちと出会うロマンと感動、そしてスリルを存分に描いた原点回帰作だ。
1993年の第1作以来、30年以上にわたってファンの憧れだった「ジュラシック」シリーズ。THE RIVERでは、この最新作のレンタル配信リリースを記念して、『ジュラシック』シリーズ歴代実写映画全作の「“推しシーン”プレゼン大会」を開催した。
第1作『ジュラシック・パーク』（1993）から最新作『ジュラシック・ワールド／復活の大地』までの全7作の中から、ファンの皆さんが大好きなシーンは？ハッシュタグ「」には、長きシリーズへの愛や懐かしい思い出がたっぷり詰まった投稿が多数集まった。
ここでは、その数々の声を作品ごとに紹介しよう。きっと、過去作も最新作『ジュラシック・ワールド／復活の大地』も、改めて堪能したくなるはずだ。
※投稿内容は記事掲載にあたり、読みやすさを考慮して一部調整を行なっています。
※各作品のネタバレにあたる内容も含まれています。
俺ら恐竜好きの夢が叶うシーン
人生で一度でも一瞬でもいいから見たい光景が目の前に広がっているあの感動よ
曲も合わさって凄く良いのよ」コージ.ttさん（@tt28920543）
- コージ.tt (@tt28920543)
ここ1択
俺ら恐竜好きの夢が叶うシーン
人生で一度でも一瞬でもいいから見たい光景が目の前に広がっているあの感動よ
曲も合わさって凄く良いのよ
私の推し恐竜の理由だし、ジョンハモンドの『ようこそ、ジュラシックパークへ』に合わせたジョンウィリアム先生の音楽がもうたまんないよね！！」吉川 俊作 | ASTRAISさん（）
- den-gen (@_den_gen_)
このアングル
『生きた恐竜に触ってみたい』という恐竜好きみんなの夢を、さらにもう一段階進めて表現してくれた。
『命を感じる表現』……良いよね……。」オイルタンクさん（@IpTP1zK8z12sXBh）
- オイルタンク (@IpTP1zK8z12sXBh)
パーク一作目で、グラント博士がトリケラトプスの腹に寄りかかって息遣いを感じるシーン。
「生きた恐竜に触ってみたい」という恐竜好きみんなの夢を、さらにもう一段階進めて表現してくれた。
「命を感じる表現」……良いよね……。
いまだに、どこに売ってるか探してます。」プッカさん（@pukka_cinema）
- プッカ (@pukka_cinema)
これですね。
いまだに、どこに売ってるか探してます。
- ジュラマニア (@YouXi896581)
ジュラシックパークから、
レクシィ初登場シーンでは、bgmがないにも関わらずきっちりと威厳を出したところにインパクトを感じました！！
貯めに貯めてからのレクシィ大暴れがシリーズ全作通して一番好き。堪らなく好き。」Gunshop-Omizu(アパラチアの武器商人おみず)さん（@Gunshop_Omizu）
- Gunshop-Omizu(アパラチアの武器商人おみず) (@Gunshop_Omizu)
圧倒的にこの一連のシーン。
貯めに貯めてからのレクシィ大暴れがシリーズ全作通して一番好き。堪らなく好き。
「ヤギは！？」のあとにヤギの足が落ちてきて隣の茂みからレクシィが出てきた時『うおおおおおお！ティラノサウルスきたー！』ってなった
そこから大暴れするレクシィのシーンはひたすら巻き戻してたなぁ…」純平 京アニGFグリモア最高 オーウェン応援団団員さん（@GASAO_nittan）
- 純平 京アニGFグリモア最高 オーウェン応援団団員 (@GASAO_nittan)
小学３年生にDVDで初めて見て
「ヤギは！？」のあとにヤギの足が落ちてきて隣の茂みからレクシィが出てきた時「うおおおおおお！ティラノサウルスきたー！」ってなった
そこから大暴れするレクシィのシーンはひたすら巻き戻してたなぁ…
ハラハラしたシーンでした！」Chikaryth・Studio/チカリスさん（@ChikarythStudio）
ヴェロキラプトルがおっかない- Chikaryth・Studio/チカリス (@ChikarythStudio)
ハラハラしたシーンでした！
- KIMU-REX (@KODAWARIREX)
ジュラシックパークのラストはいいぞ
- ゴン太 (@gonta_0918ssk)
やっぱりジュニアを助けるために来たバックとドゥのレックス親子かな～
あの状況で最後までアクセルを踏み続けた彼は間違いなくシリーズ屈指の英雄
恐竜に善人悪人なんて関係ないんだな...と痛感させられる悲しき名シーン」kazu kuriさん（@cw9L3Sepaj28689）
- kazu kuri (@cw9L3Sepaj28689)
ロスト・ワールドで1番印象に残ってるのはやはり崖の上のエディ・カー
あの状況で最後までアクセルを踏み続けた彼は間違いなくシリーズ屈指の英雄
恐竜に善人悪人なんて関係ないんだな...と痛感させられる悲しき名シーン／ジュラシック・パーク
ビリーが『ティラノサウルスだ』 からの
グラント博士の『そうじゃない、もっとでかい』がめっちゃ好き
この鳥肌が立つ感じがたまらない！」ゆうき(めらんぽ)さん（@JurassicMERANPO）
鳴き声が聴こえて- ゆうき(めらんぽ) (@JurassicMERANPO)
ビリーが「ティラノサウルスだ、」 からの
グラント博士「そうじゃない、もっとでかい」がめっちゃ好き
この鳥肌が立つ感じがたまらない！
終始、衛星電話がいい仕事をしていた。」まじさん さん（@mazy_3）
- まじさん (@mazy_3)
スピノサウルスは当時から水棲説を推していたので、『ジュラシック•パーク３』は、コレジャナイと思ったけど、衛星電話の着信音が、スピノサウルスの接近を知らせる演出は秀逸。
終始、衛星電話がいい仕事をしていた。
ラプトルの恐ろしさはシリーズで1番出てたと思う...いや怖すぎだわ！！！」kazu kuriさん（@cw9L3Sepaj28689）
- kazu kuri (@cw9L3Sepaj28689)
ユデスキー推しなのでここは観てて辛かったな...
ラプトルの恐ろしさはシリーズで1番出てたと思う...いや怖すぎだわ！！！
ティラノサウルスvsスピノサウルスが実現！！恐竜王ティラノが倒された時のショックが大きかった…。
今やスピノは空想における暴君のライバルなのだぁ！！」ジュラマニア（@YouXi896581）
- ジュラマニア (@YouXi896581)
ジュラシックパークⅢにて、
ティラノサウルスvsスピノサウルスが実現！！恐竜王ティラノが倒された時のショックが大きかった…。
今やスピノは空想における暴君のライバルなのだぁ！！
『すっげぇぇぇぇ！でっけぇぇぇ！！！』
って少年の頃思ってたぜ」ジンベエーさん（@NZSjIFiJi8eDWdD）
- ジンベエー (@NZSjIFiJi8eDWdD)
圧倒的このモササウルスの初登場シーン
「すっげぇぇぇぇ！でっけぇぇぇ！！！」
って少年の頃思ってたぜ
（@kazuoo0601）
- kazu (@kazuoo0601)
「ジュラシックワールド」より
「ジュラシックパーク3」の見事なオマージュ
22年振りに再開したこのT-REXが、余りに神々しく、オイラは映画館で泣いていた。」まじさん
（@mazy_3）
- まじさん (@mazy_3)
『ジュラシック•ワールド』のT-REX登場シーン。
22年振りに再開したこのT-REXが、余りに神々しく、オイラは映画館で泣いていた。
T-レックスvsインドミナス・レックスという、正統派の恐竜対ハイブリッド恐竜との戦いが実現！！
途中からヴェロキラプトルのブルーも加わりバトルは激しくなっていく！！」ジュラマニアさん
（@YouXi896581）
- ジュラマニア (@YouXi896581)
ジュラシックワールドから、
T-レックスvsインドミナス・レックスという、正統派の恐竜対ハイブリッド恐竜との戦いが実現！！
途中からヴェロキラプトルのブルーも加わりバトルは激しくなっていく！！…
あとアトロキラプトルとのカーチェイスもスピーディーなアクションで好き」切株狼さん（@kuruto48049）
- 切株狼 (@kuruto480496)
オーウェンがブルー達ラプトル兄弟を引き連れてバイクを運転してるシーン。ジュラシックシリーズでここが一番好きでテンション上がる！
あとアトロキラプトルとのカーチェイスもスピーディーなアクションで好き
モサの出てるとこは全部好きだけど一番はここかなー」ぱしふぃか さん（@pacifica_mb）
- ぱしふぃか (@pacifica_mb)
ジュラシックワールド2015
モササウルスが最後持ってっちゃうところ
モサの出てるとこは全部好きだけど一番はここかなー
- フラーレン (@KDhmyCCGVd22130)
自分が知ってる映画の中で一番印象に残ったラストシーン。一緒に流れてたnine to survival jobのパワーも凄い。
歯を抜くことに集中してたけど背後に気配を感じて振り向いたウィートリーを見て『ニタァ』とするインドラプトルをスクリーンで見た時は『あ、こいつはラプトルだわ…』と納得させたれたシーン。」純平 京アニGFグリモア最高 オーウェン応援団団員さん（@GASAO_nittan）
- 純平 京アニGFグリモア最高 オーウェン応援団団員 (@GASAO_nittan)
ジュラシックワールド炎の王国より【頭の良さを見せつけるインドラプトル】
歯を抜くことに集中してたけど背後に気配を感じて振り向いたウィートリーを見て【ニタァ】とするインドラプトルをスクリーンで見た時は「あ、こいつはラプトルだわ…」と納得させたれたシーン。
- G-Sapphire海洋生物調学bot (@are_you_happ_)
インドラプトルが月をバックに咆哮をあげるこのシーン
まるでスパイアクション映画を観ているかのようなスピード感と緊迫感...
恐竜×アクションの組み合わせをこんな大迫力の映像で観れるのはこの映画だけでは！？」kazu kuriさん（@cw9L3Sepaj28689）
- kazu kuri (@cw9L3Sepaj28689)
アトロキラプトルとのチェイスシーン
まるでスパイアクション映画を観ているかのようなスピード感と緊迫感...
恐竜×アクションの組み合わせをこんな大迫力の映像で観れるのはこの映画だけでは！？／新たなる支配者
CMとか情報の先行公開で見て『うぇ！？ブルーに子供！？繁殖方法は！？』ってなったけどノドグロオオトカゲの遺伝子組み込まれてるから単為生殖出来たブルー…
ウー博士なんというか流石です←」純平 京アニGFグリモア最高 オーウェン応援団団員さん（@GASAO_nittan）
- 純平 京アニGFグリモア最高 オーウェン応援団団員 (@GASAO_nittan)
ジュラシックワールドドミニオンより【ブルーの子供ベータ】
CMとか情報の先行公開で見て「うぇ！？ブルーに子供！？繁殖方法は！？」ってなったけどノドグロオオトカゲの遺伝子組み込まれてるから単為生殖出来たブルー…
ウー博士なんというか流石です←
映画の最後の方に出てきた2頭のT-REX…『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』以来に登場したバックとドゥ夫妻で出てきた瞬間『バックとドゥ！レクシィひとりぼっちじゃない！』とボロ泣きしてしまった瞬間」純平 京アニGFグリモア最高 オーウェン応援団団員さん（@GASAO_nittan）
- 純平 京アニGFグリモア最高 オーウェン応援団団員 (@GASAO_nittan)
ジュラシックワールドドミニオンより【ひとりぼっちじゃなくなったレクシィ】
映画の最後の方に出てきた2頭のT-REX…ロストワールドジュラシックパーク以来に登場したバックとドゥ夫妻で出てきた瞬間「バックとドゥ！レクシィひとりぼっちじゃない！」とボロ泣きしてしまった瞬間
北の帝王vs南の帝王のマッチアップが遂に実現！！
スクリーンで観た時は大迫力でモースト興奮しましたぁ！！」ジュラマニアさん（@YouXi896581）
- ジュラマニア (@YouXi896581)
ジュラシックワールド・新たなる支配者から、
ティラノサウルスvsギガノトサウルス！！
北の帝王vs南の帝王のマッチアップが遂に実現！！
スクリーンで観た時は大迫力でモースト興奮しましたぁ！！
- den-gen (@_den_gen_)
新たなる支配者から、エクステンデッドバージョン冒頭と最終決戦の始まりの構図が完全一致
3体共インドミナスレックスに遺伝子を使われた恐竜で、彼女等の総決算のバトル
しかもレクシィにとっては念願のリベンジ」kazuさん（@kazuoo0601）
- kazu (@kazuoo0601)
「新たなる支配者」より、最大級の恐竜vs肉食&草食の最強によるラストバトル
3体共インドミナスレックスに遺伝子を使われた恐竜で、彼女等の総決算のバトル
しかもレクシィにとっては念願のリベンジ
つまりここには最強しかいない『THE MATCH2022』(恐竜版)が描かれていた
それはまるで初代ジュラシックパークを思わせる赤い背景
「今回は本気で原点回帰するんだ」というギャレス監督ら製作陣の確固たる意志の表れだ」kazuさん（@kazuoo0601）
- kazu (@kazuoo0601)
「復活の大地」よりオープニングのロゴ
それはまるで初代ジュラシックパークを思わせる赤い背景
「今回は本気で原点回帰するんだ」というギャレス監督ら製作陣の確固たる意志の表れだ
愛を分かち合うティタノサウルス！！
空を飛んで攻撃するケツァルコアトルス！！
そして、原作にもあった水を泳ぐティラノをスクリーンで拝められたのが良かった！！」 ジュラマニアさん（@YouXi896581）
- ジュラマニア (@YouXi896581)
ジュラシックワールド・復活の大地から、
海から飛び出すモササウルス！！
愛を分かち合うティタノサウルス！！
空を飛んで攻撃するケツァルコアトルス！！
そして、原作にもあった水を泳ぐティラノをスクリーンで拝められたのが良かった！！
これ見たさに何回も劇場に通ってたまである」kazu kuriさん（@cw9L3Sepaj28689）
- kazu kuri (@cw9L3Sepaj28689)
主人公達の船での会話パート全て。名作パニック映画にはいつも船での仲良し会話パートがあるな...
これ見たさに何回も劇場に通ってたまである／復活の大地
- SOTA M【映画『フクイラプトル』イラストコンテスト佳作受賞】 (@sota_dinosaurs)
『復活の大地』でティラノサウルスと並び最推し恐竜なのがスピノサウルス。カバのような水陸両用という点がより強調されたことが判明している昨今の研究に合わせてリニューアルされた姿は画期的！
スピノサウルスは でも見てみたい恐竜です！
ティラノサウルスは実際にフェイント攻撃をかけるのが得意だったと考えられているとはいえ、ティラノサウルスに怖いという感情を抱いた瞬間があったでしょうか―。」SOTA M【映画『フクイラプトル』イラストコンテスト佳作受賞】さん（@sota_dinosaurs）
- SOTA M【映画『フクイラプトル』イラストコンテスト佳作受賞】 (@sota_dinosaurs)
満場一致でここは普通に怖かったです…！
ティラノサウルスは実際にフェイント攻撃をかけるのが得意だったと考えられているとはいえ、ティラノサウルスに怖いという感情を抱いた瞬間があったでしょうか―。
喰われる直前『キンケイド！』と必死に叫ぶルクレールが悲しい...
クレブスも見捨てて1人だけ逃げようとせず、全力でロープを引っ張って助けようとしてるのもいい。この時点でクレブスの好感度は激上がりした」kazu kuriさん（@cw9L3Sepaj28689）
- kazu kuri (@cw9L3Sepaj28689)
崖のケツァル襲撃シーン
喰われる直前「キンケイド！」と必死に叫ぶルクレールが悲しい...
クレブスも見捨てて1人だけ逃げようとせず、全力でロープを引っ張って助けようとしてるのもいい。この時点でクレブスの好感度は激上がりした／復活の大地
しかしシリーズ初となる翼竜が明確に人間を狩るシーンは衝撃でした―。
(ビリーは生きていたしザラはモササウルスにやられてますからねｗ)」SOTA M【映画『フクイラプトル』イラストコンテスト佳作受賞】さん（@sota_dinosaurs）
- SOTA M【映画『フクイラプトル』イラストコンテスト佳作受賞】 (@sota_dinosaurs)
『復活の大地』に登場したケツァルコアトルスは、アンハングエラやトロペオグナトゥスを思い起こさせる独特の風貌に。
しかしシリーズ初となる翼竜が明確に人間を狩るシーンは衝撃でした―。
(ビリーは生きていたしザラはモササウルスにやられてますからねｗ)
生きてたと分かった時は本当に嬉しかった」kazu kuriさん（@cw9L3Sepaj28689）
- kazu kuri (@cw9L3Sepaj28689)
ラストシーンのダンカンには本当に感動させられた。これまでアトウォーターもニーナもルクレールも目の前で失ってきて、それでも家族達を必ず守ると誓い、ようやくここで誰かの命を救えた...
生きてたと分かった時は本当に嬉しかった／復活の大地
THE RIVERでは2025年11月15日（土）21:00より、映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』同時再生鑑賞会（ウォッチパーティ）も開催。スペシャルゲストには、映画ソムリエとして活躍する、『ジュラシック』シリーズの大ファン・東紗友美さんが共感シアターに初登場する。途中参加もOK！本編を用意して、「共感シアター公式YouTubeチャンネル」にてリアルタイムで一緒に映画を楽しもう！
『ジュラシック・ワールド／復活の大地』はレンタル配信中・ダウンロード販売中。
Supported by NBCUniversal
© 2025 Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.