『ジュラシック』シリーズ新章『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が、早くもレンタル配信となった。壮大な恐竜たちと出会うロマンと感動、そしてスリルを存分に描いた原点回帰作だ。

1993年の第1作以来、30年以上にわたってファンの憧れだった「ジュラシック」シリーズ。THE RIVERでは、この最新作のレンタル配信リリースを記念して、『ジュラシック』シリーズ歴代実写映画全作の「“推しシーン”プレゼン大会」を開催した。

第1作『ジュラシック・パーク』（1993）から最新作『ジュラシック・ワールド／復活の大地』までの全7作の中から、ファンの皆さんが大好きなシーンは？ハッシュタグ「」には、長きシリーズへの愛や懐かしい思い出がたっぷり詰まった投稿が多数集まった。

ここでは、その数々の声を作品ごとに紹介しよう。きっと、過去作も最新作『ジュラシック・ワールド／復活の大地』も、改めて堪能したくなるはずだ。

※投稿内容は記事掲載にあたり、読みやすさを考慮して一部調整を行なっています。

※各作品のネタバレにあたる内容も含まれています。



『ジュラシック・パーク』（1993） © 1993 UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC. AND AMBLIN ENTERTAINMENT, INC. All Rights Reserved.

「「やはり、ジュラシック・パークでパーク案内してるとき、グラント博士が、車を降りてブラキオサウルスを見上げるところかな…

私の推し恐竜の理由だし、ジョンハモンドの『ようこそ、ジュラシックパークへ』に合わせたジョンウィリアム先生の音楽がもうたまんないよね！！」吉川 俊作 | ASTRAISさん（）





このアングル - den-gen (@_den_gen_) 「このアングル」den-genさん（@_den_gen_）

「パーク一作目で、グラント博士がトリケラトプスの腹に寄りかかって息遣いを感じるシーン。 『生きた恐竜に触ってみたい』という恐竜好きみんなの夢を、さらにもう一段階進めて表現してくれた。 『命を感じる表現』……良いよね……。」オイルタンクさん（@IpTP1zK8z12sXBh）

いまだに、どこに売ってるか探してます。」プッカさん（@pukka_cinema）





貯めに貯めてからのレクシィ大暴れがシリーズ全作通して一番好き。堪らなく好き。」Gunshop-Omizu(アパラチアの武器商人おみず)さん（@Gunshop_Omizu）



ハラハラしたシーンでした！」Chikaryth・Studio/チカリスさん（@ChikarythStudio）

ジュラシックパークのラストはいいぞ - KIMU-REX (@KODAWARIREX) 「ジュラシックパークのラストはいいぞ」KIMU-REXさん（@KODAWARIREX）





やっぱりジュニアを助けるために来たバックとドゥのレックス親子かな～ - ゴン太 (@gonta_0918ssk) 「やっぱりジュニアを助けるために来たバックとドゥのレックス親子かな～」ゴン太さん（@gonta_0918ssk）



「プテラノドンの咆哮で締める『ロスト・ワールド』のエンディング」ピロさん（）



終始、衛星電話がいい仕事をしていた。」まじさん さん（@mazy_3）



ラプトルの恐ろしさはシリーズで1番出てたと思う...いや怖すぎだわ！！！」kazu kuriさん（@cw9L3Sepaj28689）

ティラノサウルスvsスピノサウルスが実現！！恐竜王ティラノが倒された時のショックが大きかった…。

今やスピノは空想における暴君のライバルなのだぁ！！」ジュラマニア（@YouXi896581）



『すっげぇぇぇぇ！でっけぇぇぇ！！！』

って少年の頃思ってたぜ」ジンベエーさん（@NZSjIFiJi8eDWdD）



（@kazuoo0601）





22年振りに再開したこのT-REXが、余りに神々しく、オイラは映画館で泣いていた。」まじさん

（@mazy_3）



T-レックスvsインドミナス・レックスという、正統派の恐竜対ハイブリッド恐竜との戦いが実現！！

途中からヴェロキラプトルのブルーも加わりバトルは激しくなっていく！！」ジュラマニアさん

（@YouXi896581）



あとアトロキラプトルとのカーチェイスもスピーディーなアクションで好き」切株狼さん（@kuruto48049）



モサの出てるとこは全部好きだけど一番はここかなー」ぱしふぃか さん（@pacifica_mb）





自分が知ってる映画の中で一番印象に残ったラストシーン。一緒に流れてたnine to survival jobのパワーも凄い。 - フラーレン (@KDhmyCCGVd22130) 「自分が知ってる映画の中で一番印象に残ったラストシーン。一緒に流れてたNine to Survival Jobのパワーも凄い。」フラーレンさん（@KDhmyCCGVd22130）



歯を抜くことに集中してたけど背後に気配を感じて振り向いたウィートリーを見て『ニタァ』とするインドラプトルをスクリーンで見た時は『あ、こいつはラプトルだわ…』と納得させたれたシーン。」純平 京アニGFグリモア最高 オーウェン応援団団員さん（@GASAO_nittan）





インドラプトルが月をバックに咆哮をあげるこのシーン - G-Sapphire海洋生物調学bot (@are_you_happ_) 「インドラプトルが月をバックに咆哮をあげるこのシーン」G-Sapphire海洋生物調学botさん（@are_you_happ_）



まるでスパイアクション映画を観ているかのようなスピード感と緊迫感...

恐竜×アクションの組み合わせをこんな大迫力の映像で観れるのはこの映画だけでは！？」kazu kuriさん（@cw9L3Sepaj28689）



CMとか情報の先行公開で見て『うぇ！？ブルーに子供！？繁殖方法は！？』ってなったけどノドグロオオトカゲの遺伝子組み込まれてるから単為生殖出来たブルー…

ウー博士なんというか流石です←」純平 京アニGFグリモア最高 オーウェン応援団団員さん（@GASAO_nittan）



映画の最後の方に出てきた2頭のT-REX…『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』以来に登場したバックとドゥ夫妻で出てきた瞬間『バックとドゥ！レクシィひとりぼっちじゃない！』とボロ泣きしてしまった瞬間」純平 京アニGFグリモア最高 オーウェン応援団団員さん（@GASAO_nittan）





北の帝王vs南の帝王のマッチアップが遂に実現！！

スクリーンで観た時は大迫力でモースト興奮しましたぁ！！」ジュラマニアさん（@YouXi896581）



新たなる支配者から、エクステンデッドバージョン冒頭と最終決戦の始まりの構図が完全一致 - den-gen (@_den_gen_) 「エクステンデッドバージョン冒頭と最終決戦の始まりの構図が完全一致」den-genさん（@_den_gen_）



3体共インドミナスレックスに遺伝子を使われた恐竜で、彼女等の総決算のバトル

しかもレクシィにとっては念願のリベンジ」kazuさん（@kazuoo0601）





それはまるで初代ジュラシックパークを思わせる赤い背景

「今回は本気で原点回帰するんだ」というギャレス監督ら製作陣の確固たる意志の表れだ」kazuさん（@kazuoo0601）





愛を分かち合うティタノサウルス！！

空を飛んで攻撃するケツァルコアトルス！！

そして、原作にもあった水を泳ぐティラノをスクリーンで拝められたのが良かった！！」 ジュラマニアさん（@YouXi896581）



これ見たさに何回も劇場に通ってたまである」kazu kuriさん（@cw9L3Sepaj28689）



『復活の大地』でティラノサウルスと並び最推し恐竜なのがスピノサウルス。カバのような水陸両用という点がより強調されたことが判明している昨今の研究に合わせてリニューアルされた姿は画期的！



スピノサウルスは でも見てみたい恐竜です！ - SOTA M【映画『フクイラプトル』イラストコンテスト佳作受賞】 (@sota_dinosaurs) 「『復活の大地』でティラノサウルスと並び最推し恐竜なのがスピノサウルス。カバのような水陸両用という点がより強調されたことが判明している昨今の研究に合わせてリニューアルされた姿は画期的！」SOTA M【映画『フクイラプトル』イラストコンテスト佳作受賞】さん（@sota_dinosaurs）



ティラノサウルスは実際にフェイント攻撃をかけるのが得意だったと考えられているとはいえ、ティラノサウルスに怖いという感情を抱いた瞬間があったでしょうか―。」SOTA M【映画『フクイラプトル』イラストコンテスト佳作受賞】さん（@sota_dinosaurs）



喰われる直前『キンケイド！』と必死に叫ぶルクレールが悲しい...

クレブスも見捨てて1人だけ逃げようとせず、全力でロープを引っ張って助けようとしてるのもいい。この時点でクレブスの好感度は激上がりした」kazu kuriさん（@cw9L3Sepaj28689）



しかしシリーズ初となる翼竜が明確に人間を狩るシーンは衝撃でした―。

(ビリーは生きていたしザラはモササウルスにやられてますからねｗ)」SOTA M【映画『フクイラプトル』イラストコンテスト佳作受賞】さん（@sota_dinosaurs）



生きてたと分かった時は本当に嬉しかった」kazu kuriさん（@cw9L3Sepaj28689）



『ジュラシック・パークIII』（2001） TM & © 2001 Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

THE RIVERでは2025年11月15日（土）21:00より、映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』同時再生鑑賞会（ウォッチパーティ）も開催。スペシャルゲストには、映画ソムリエとして活躍する、『ジュラシック』シリーズの大ファン・東紗友美さんが共感シアターに初登場する。途中参加もOK！本編を用意して、「共感シアター公式YouTubeチャンネル」にてリアルタイムで一緒に映画を楽しもう！

『ジュラシック・ワールド／復活の大地』はレンタル配信中・ダウンロード販売中。

Supported by NBCUniversal

© 2025 Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.