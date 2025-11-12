フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ボストン・セルティックス

日付：2025年11月12日（水）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 102 - 100 ボストン・セルティックス

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ボストン・セルティックスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし23-22で終了する。

第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び51-41で終了する。

第3クォーターはボストン・セルティックスが逆転し71-77で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し102-100で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-11-12 12:55:26 更新