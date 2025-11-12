【NBA試合速報】2025年11月12日（水） フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ボストン・セルティックス
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ボストン・セルティックス
日付：2025年11月12日（水）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 102 - 100 ボストン・セルティックス
NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ボストン・セルティックスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。
第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし23-22で終了する。
第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び51-41で終了する。
第3クォーターはボストン・セルティックスが逆転し71-77で終了する。
第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し102-100で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-11-12 12:55:26 更新