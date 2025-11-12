＜気持ち悪い関係＞学生時代の仲間（女性）と会う夫。休日なのに息子の相手もせず…？【第1話まんが】
私はヒナコ。夫シュンタと息子カイ（3歳）との3人家族です。シュンタには親しくしている学生時代の仲間がいます。以前は毎週のように集まっていましたが、最近はみんな結婚したり子どもが生まれたりして、なかなか集まれなくなったそうです。今も集まりが続いているのは、シュンタともう一人だけのようです。今日も朝からシュンタは上機嫌で服を着替え、身だしなみを整えて出かける準備をしています。しかし私はその「もう一人」の存在にモヤモヤしているのです……。
最初は7〜8人いた仲間たち。たまに途中から参加する人もいるようですが、今では毎週集まっているのはシュンタとマナさんだけです。マナさんも既婚者だし、シュンタは「男友だちみたいなもの」と言っていますが……。
シュンタが出かけた後の玄関のドアを見つめながら、私は思わずため息をつきました。せっかくの休日だし、カイの遊び相手をしてもらいたかったのに……。仕方なく、私がカイを連れて公園へ行くことにしました。
学生時代からの仲間との集まりは、私と結婚する前から続いています。メンバーが7〜8人いると聞いていたから、快く送り出していました。けれど最近はたいていマナさんと2人だけのようです。
シュンタは「マナは男友だちみたいなもの」と言うけれど、本音はどうだか……。しかも最近は毎週のように出かけて行きます。しょっちゅう二人きりで会っているなんて、本当にただの友だちなのでしょうか。
本当は行ってほしくないし、家族を後回しにされているようで腹が立ちます。どうしたらいいのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
