Spotify¤¬¤É¤ì¤À¤±ÊØÍø¤Ç¤â¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤äCD¡¢¥«¥»¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊªÍýÅª¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê´Î¿´¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼Áª¤Ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹âÉÊ¼Á¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤â²ÄÇ½
Ãæ¹ñ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¡¢Shanling¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëCD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡ÖEC Zero AKM¡×¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¡£ÍÀþÀÜÂ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Bluetooth5.3ÂÐ±þ¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³°·ÁÀ£Ë¡¤Ï¡¢Éý158¡ß¹â¤µ28.6¡ß±ü¹Ô¤150mm¡¢½Å¤µ¤ÏÌó575.8g¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï5500mAh¤ÈÂçÍÆÎÌ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇÍÀþºÆÀ¸¤Î¾ì¹ç¤Ï10»þ´Ö¡¢Bluetooth·ÐÍ³¤Ç¤Ï18»þ´ÖÏ¢Â³¤·¤ÆºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶CD¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢BluetoothÀÜÂ³¤Ç²»¼Á¤òÍî¤È¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦Êý¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Shanling¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤â¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëCD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¡¢Bluetooth¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏ¤Ë¡¢aptX Adaptive¡¢aptX¡¢SBC¤È¤¤¤Ã¤¿¹â²»¼Á¤Ê¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´°Á´¤Ê¥í¥¹¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½¾Íè¤Î Bluetooth¤è¤ê¤âÁ¡ºÙ¤Ê²»¼Á¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï3.5mm¤È4.4mm¤Î2 ¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÍÀþ¤Ç¤ÎAUXºÆÀ¸¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Æ±¼´½ÐÎÏ¡¢¸÷¥Ç¥¸¥¿¥ë½ÐÎÏ¡¢DACÍÑUSB Type-C¥Ý¡¼¥È¡¢½¼ÅÅ¡¦USB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ÀÜÂ³ÍÑUSB Type-C¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤â¤Ç¤¤ë
ºÆÀ¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯PC¤äUSB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤«¤é¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËCD¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
EC Zero AKM¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢¥Ê¥í¥°¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¡ÊDAC¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DAC¤È¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²»À¼¿®¹æ¤ò¥¢¥Ê¥í¥°²»À¼¿®¹æ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëµ¡Ç½¤äµ¡´ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Shanling¤Ë¤è¤ë¤È¡¢EC Zero AKM¤ÎDAC¤Ï¹âÀÇ½¤Ç¡¢ºÇÂç32¥Ó¥Ã¥È/768kHz¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏCDÉ¸½à¤Î16¥Ó¥Ã¥È/44kHz¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËEC Zero AKM¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Þ¥°¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥ó¥×¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êCD¤Î²óÅ¾¤¬°ÂÄê¤·¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëCD¥É¥é¥¤¥Ö¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¿¶Æ°²»¤ä¥Î¥¤¥º¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤¹¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤«¤éºÇ¹â¤Î²»¼Á¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍê¤â¤·¤¤µ¡Ç½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1.68¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÈ÷¤¨¤¿¥¢¥ë¥ßÀ½¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢ºÆÀ¸¡¦°ì»þÄä»ß¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥¥Ã¥×ÍÑ¤ÎÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¡¢²»ÎÌÄ´À°ÍÑ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤É¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Æ¡¼¥×¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊEC Zero AKM¡£
²Á³Ê¤Ï320¥É¥ë¡ÊÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï5Ëü7,750±ß¡Ë ¤Ç¤¹¡£