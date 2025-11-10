複数クラウドサービスのアカウント情報の一元管理が実現！J-MOTTOグループウェア「ワスレナイ」連携
リスクモンスター株式会社は、グループウェアサービス「J-MOTTOグループウェア」において、SaaS・IT資産一元管理ツール「ワスレナイ」との連携を開始しました。
2025年11月7日より、両サービスの連携が可能となり、複数クラウドサービスのアカウント情報の一元管理が実現します。
連携開始日：2025年11月7日
対象：J-MOTTOグループウェアを利用中の全会員（無料）
「J-MOTTOグループウェア」に登録されたユーザー情報を、株式会社SHIFTが提供する「ワスレナイ」に自動連携できるようになりました。
これにより、複数のクラウドサービスのアカウント情報を一元管理でき、ライセンス管理やユーザー情報更新にかかる工数の削減と運用効率の向上が期待できます。
連携の概要
「ワスレナイ」の連携可能サービスに「J-MOTTO」が新たに追加されました。
J-MOTTOの契約情報や利用ユーザー情報を「ワスレナイ」の管理画面上で、他のSaaSサービスとあわせて一括で管理することが可能です。
本連携機能は、J-MOTTOグループウェアを利用中のすべての会員が無料で利用できます。
SaaS・IT資産一元管理ツール「ワスレナイ」
「ワスレナイ」は、企業が利用するSaaSおよびハードウェア資産を無料で一元管理できるツールです。
契約情報、アカウント状況、利用実績を集約し、情報システム部門の管理負荷を軽減します。
また、シャドーITの検出や未使用ライセンスの可視化なども支援します。
J-MOTTOグループウェア
「J-MOTTOグループウェア」は、低価格なクラウド・SaaS型グループウェアです。
スケジュール管理、掲示板、ワークフローなど26の機能を備え、PC、スマートフォン、タブレットに対応しています。
直感的に利用できる使いやすさと充実のサポート体制が特長です。
SaaSのアカウント管理を効率化し、企業のデジタル業務基盤の高度化を支援！
J-MOTTOグループウェアと「ワスレナイ」の連携開始の紹介でした。
