Image: Amazon

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月10日は、懐中電灯とランプの1台2役で、日常用途やアウトドアに便利なフィリップスの「懐中電灯 SFL1188」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Philips(フィリップス) led ライト 多機能 懐中電灯 COB 高輝度400ルーメン フラッシュType-C充電式/6つ調光モード/低電量提示 IP44 防水 ハンディ アウトドア 作業灯 キャンプ/防災/停電対策 SFL1188 1,680円 （44％オフ） Amazonで見る PR PR

懐中電灯とランプの1台2役で日常用途やアウトドアに便利なフィリップスの「懐中電灯 SFL1188」が44％オフの大特価

「懐中電灯 SFL1188」は、2段階の光を調節できるサイド（COB）ライトモードも搭載された、懐中電灯とランプの2WAY仕様の多機能ライトです。

高性能LEDを採用し、最大輝度400ルーメンの明るい光を放ち、最大照射距離は100メートルに達します。

暗闇でも広範囲を明るく照らし出すことができるので、キャンプや停電時などさまざまなシーンで活躍しますよ。

5モード切替＆長時間点灯

強光、弱光、COB、フラッシュ、SOSの5つの光モードを搭載。弱光モードでは最大約15時間連続点灯でき、災害時の避難生活でも電力切れを心配することなく長時間使用することができます。

操作はクリック・ダブルクリックで簡単に切り替え可能です。

また、2000mAhリチウム電池を内蔵し、強光・弱光モードの切り替えで電池持ちに配慮されている点も◎。

Type-C充電ポートを搭載しており、コンセントやモバイルバッテリーで充電できるので災害時やアウトドアでの再充電もしやすくなっています。

バッテリー残量のチェック機能・保証で安心設計

電源ボタンにはバッテリー残量のチェック機能が備わっており、電池残量を簡単に確認することができます。

電池残量が20％以上の場合は緑色、10％以上20％未満の場合は赤色、10％未満の場合は赤色のランプが点滅し、充電のタイミングがひと目でわかります。

IP44防滴仕様で、雨天時も安心して使用可能です。

正規品1年保証付きで、初期不良や破損時の交換サポートにも対応していますよ。

なお、上記の表示価格は2025年11月10日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

Source: Amazon.co.jp