カークを打ち取ってゲームセット

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。1日（日本時間2日）の最終第7戦から1週間。球団が公開した歓喜のシーンが、驚異の再生回数を叩き出している。

延長11回。1死一、三塁の大ピンチで山本由伸投手が、ブルージェイズのカークを打ち取った。

遊撃のベッツがゴロをつかみ、二塁べースを踏んでから一塁へ送球。併殺が完成して試合終了。山本がマウンド上で両手を突き上げ、ベンチからは選手が飛び出し、歓喜の輪ができた。

ドジャース公式インスタグラムに優勝決定のシーンが投稿されてから1週間。動画の再生回数は2300万を超え、「何回見てもいい」などのコメントが寄せられている。MLB公式の同様の動画も1600万回を突破。少なくとも2つの投稿だけで「3900万再生」を突破する大反響になった。

山本は3登板3勝という圧倒的なパフォーマンスでWSのMVPを獲得。大谷翔平投手も第3戦で2本塁打を含む怒涛の9打席連続出塁をマークするなど存在感を示し、佐々木朗希投手もポストシーズンで3セーブを挙げ、防御率0.84と奮闘した。



（THE ANSWER編集部）