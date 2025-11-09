「乾燥」が気になる秋冬もこれで安心！コスメマニアが感動した「潤いコスメアイテム」

美容エディター界きっての「コスメの目利き」との呼び声の高い森山和子さんが、毎月のお題に合わせて、製品への溢れ出る愛とともに令和の新名品を紹介するビューティ連載。第40回は、乾燥が気になるこの季節に知りたい潤いアイテムにフォーカス！

冬が本格到来！ 脱ピカピカな肌と髪を手に入れるための推しコスメ

あっという間に今年も11月になってしまいましたね。残り8回週末を終えたら……大晦日！ 改めてカウントしながら、目玉飛び出そうです、今。そして、とうとう来てしまいました、私の大嫌いな冬が。

寒いのが本当に苦手なのもありますが、大人になってより「乾燥」というものをヒシヒシと感じずにはいられなくなってしまったこの季節。これまではうまく対策できずに落ち込む一方でしたが、最近では優秀なアイテムも数多く世に登場してくれているので、上手に頼りつつ、健やかにこの季節を乗り切っていきたいところです！

目もとの地割れよさようなら！ ジュワッと水分が弾けて密着するコンシーラーアイクリーム

朝はいい感じにメイクが完了しても、ふと見た鏡に映る自分の目の下のコンシーラーが地割れを起こしている！ という時、ないですか？ 私、結構あるんですよ。乾燥はもちろん、笑ったり喋ったりすることで出来る表情じわも加わって、見ただけで気持ちまで老け込むこの憎き小じわ（涙）。過去色々とコンシーラーを試した中でお気に入りのコスメもあったのですが、それもいつしか地割れを起こすように。

そんな中、今年出会った“BANANA”の名前が気になるこちらは7月に日本に上陸した韓国発のブランドで、肌老化の原因となる紫外線等の光老化のほか、熱老化にも着目したプロダクトが揃います。

特にこのバナナ コンシールアイクリームは、その名の通り“アイクリーム”とだけあって、コンシーラーだと思って使うと「ん？」となるくらい、新感覚。美容液のような軽さのクリームは、目の下に伸ばすとジュワッと水分が湧き出て、薄膜になって目の下をカバー。トーンアップの感覚に近いので、一瞬「クマ、ちゃんと隠れるかな〜？」と思ったのですが、不思議とカバーされるんですよ!!

しかも、目もとが潤う上に乾きにくくて、地割れが起こらないし塗った感もない！ ものすごい酷いクマまではさすがに隠せないかもしれませんが、割とたるみ影とクマがあるタイプの私でも、これに出会ってからは毎朝これ一択になりました。ぜひ新体験を！

通称“花嫁クッション”の名を持つ、6種の美容液配合の潤み肌製造クッション

前出の目もと用コンシーラークリームも韓国発ですが、続くこちらも同様に今年7月に日本上陸を果たした韓国ブランド。トロイアルケは、韓国のエステ業界でトップを誇るビューティ企業の「MK ユニバーサル」という会社が展開しているのだとか。それもあってエステの知見がプロダクトに反映されているので、今回紹介するクッションファンデーション以外、国内で展開されているのはスキンケアアイテムがほとんど。植物の恵み×独自の発酵技術で成分を肌へデリバリーするこだわりが特徴です。

そしてこちらのクッションファンデーションなんですが、使った初回から「え、ものすごい肌きれいに仕上がる！」と感動。潤い感とカバー力のバランスが素晴らしいため、肌の乾燥も感じにくく、かといって潤いすぎて肌の上を滑って崩れやすい感じもなくピタッと密着。毛穴もカモフラージュしてくれるので、つるんとした肌になれます。

2色展開ですが、肌に馴染みやすいのでお好みで選んでも良いかもしれません。乾燥しやすい今の時期も肌への負担なく使えて、メイクを落とした後も乾いた感じがしにくいところもいいんですよね。このクッション、花嫁さんが挙式当日にも使い続けたというエピソードが広まって、"花嫁クッション"と呼ばれているそう。ベースアイテムで迷っている人に一度使ってみてほしいアイテムです。

ベースメイクの終わりにフェイスパウダーをはたかないという人もいらっしゃるかと思うのですが、私は混合肌なので時間が経つとテカリやすく、毛穴をカバーしたいので必須。きめ細かく透明感のあるさらりとした肌にしたいという人はぜひパウダーを使ってみてほしいのですが、今年画期的なアイテムが誕生したのを知っていますか？ “ファンデ美容液”の愛称で大ヒットしたSHISEIDOのリクイドファンデーションがあるのですが、その『エッセンス スキン シリーズ』から、なんとルースパウダーが登場したんです。

これが本当に革新的で、パウダーの一粒一粒を美容成分のヒアルロン酸GLとナイアシンアミドでコーティングしているのだそう。通常粉を美容成分で包むとべちゃべちゃになってしまうところを、フタを開けた瞬間に空間に舞ってしまいそうなほどエアリーなパウダーに仕上げたのはさすが資生堂！ 肌に触れるのが美容液のため、長時間乾燥を防いでくれるんです。限定色を含めて3色あるのですが、私は02のマットタイプが大好き。まさにしっとりサラサラな陶器のような質感に整えてくれます。

たまに他のパウダーを使うと、このアイテムの乾燥のしにくさを改めて実感するほど。パウダーが欠かせないけれど乾燥したくないという人、また乾燥しそうで使えなかったという人にも全力でプッシュします！

乾燥とハイダメージで広がる髪が、瞬時にまとまってキラキラと光出すヘアミスト

今年のゴールデンウィークに久々にハワイに行って、こちらでも購入したコスメを紹介させていただいたのですが、実はあの最高だった旅で髪がボロッボロになりまして……。というのも、帰国したら髪がやたら膨らむんですよね。なんだ？ と思ったら、髪がちぎれていることが発覚。ただでさえブリーチ毛で傷んでいた髪が、強い紫外線と海水でダメージが加速したようでさらに深刻な状態になりました。

そこからはハイダメージ用、ブリーチ用のアイテムを色々と試したんですが、今回紹介するミストが凄かったんです。実は紹介しようとしていたヘアオイルがあったんですが、急遽こちらに変更したくらいの救世主！

この秋に発売になったインシルクは、4種のシルク成分を配合していて、髪の内側に潤いを届けて髪を補修するシリーズ。シャンプーとトリートメントと、ブースターミストという3品のラインナップで、シャントリももちろん最高で髪のまとまりが断然違う！ でも1品となったら、このミストが特に素晴らしい！

2種の加水分解シルクを5％配合したミストで、シャンプーとトリートメント前に使用することで、直で髪にシルク成分を浸透させることが可能なんです。さらにアウトバスとしても使用でき、ドライヤー前に使うと本当に髪がまとまるうえに、最後の仕上げに使うと髪がキラキラするほど。痛みの酷い人や、髪が広がりやすい人はぜひ使ってみてください！

●情報は、FRaU 2025年11月時点のものです。

※本記事で紹介している商品の価格は消費税を含んだ金額です。

Photo：Kevin Chan Composition&Text：Kazuko Moriyama

