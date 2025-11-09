Snow Man目黒蓮『バナナマンのせっかくグルメ！！』に4度目の登場！次回初出演の佐久間大介にアドバイスも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの目黒蓮が、11月9日19時からTBSで放送される『バナナマンのせっかくグルメ！！』2時間SPに登場する。

■茨城県ひたちなか市で絶品グルメ探し

TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演中の目黒蓮。4度目の出演となる今回は、茨城県ひたちなか市で絶品グルメを探す。

目黒は、これまでの番組出演を振り返り「おいしいグルメをしっかりゲットできていて、本当においしく楽しく撮影させてもらってきたなという感覚です。チームの皆さんが毎回あたたかくて、僕は今日それも楽しみにきました！」と、番組愛を覗かせてスタッフ一同を沸かせる。そして、「食べて、食べて、食べまくるぞー！」と意気込み、グルメ探しに出発。

地元の方へ聞き込みしていると、目黒の大ファンだという90歳のおばあちゃんがいることを知り、目黒が感謝を伝える感動のシーンも。さらに、大好物グルメを前に「本気食いしています！」「幸せだな」と恍惚の表情を浮かべてつぶやく様子など、今回も見どころたっぷりだ。

また、次回11月23日放送回には、同じくSnow Manの佐久間大介が登場。小江戸と呼ばれた城下町の面影が残る埼玉県川越市を訪れ、地元の方がオススメするグルメを堪能する。

これまでのグルメ探しロケで見事に絶品グルメに辿り着くことができた目黒からは、「ベテランの男性のスタッフさんたちがかなり盛り上げて温かい現場にしてくださるので、チームで佐久間くんにもグルメを勝ち取ってもらいたいな」「本当に黙々と食べさせてくださるので、そのぶんしっかりお腹を空かせて、好きなだけ食べて楽しんでほしいなと思います！」と、初ロケとなる佐久間へ具体的かつ的確な内容のアドバイスが送られる。

■番組情報

TBS『バナナマンのせっかくグルメ！！』2時間SP

11/09（日）19:00～20:54

MC：バナナマン（設楽統、日村勇紀）

ロケゲスト：目黒蓮（Snow Man）

スタジオゲスト：近藤春菜（ハリセンボン）、松田好花（日向坂46）

