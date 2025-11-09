同僚以上、恋人未満。毎晩のご飯が育むじれ甘ラブストーリーに胸キュン！【書評】
恋人未満の男女が、家ごはんを通して少しずつ距離を縮めていく――そんな日常を描いたのが『篠原君ちのおうちごはん！ 〜ただ、隣に住んでいる女の同僚と毎晩ご飯を食べる話〜』（眞次ズンタロウ：作画、七野りく：原作/KADOKAWA）。隣同士に住む2人の社会人男女の、ちょっぴり拗れたじれったくもキュンとするラブストーリーだ。
同じ文具メーカーに勤める同い年の男女、総務部の篠原雪継（しのはら ゆきつぐ）と、営業部のエース・四月一日幸（わたぬき さち）。2人はたまたま同じマンションの隣の部屋に住んでおり、夕飯をともに食べたり、休日は一緒にだらだら過ごしたりする。仕事終わりに冷蔵庫の残り物で作るナポリタン、休みの朝には前日から漬け込んだフレンチトースト。雪継の作る料理には工夫が詰め込まれており、読むだけでお腹が空いてくる。
2巻では、雪継に好意を抱く先輩・本間さんが登場。忘年会をきっかけに雪継との距離を縮め、幸の気持ちを揺らす。正月には幸の実家に行くエピソードもあり、2人の関係が少しだけ進んでいく様子が描かれる。また、季節に合わせた料理も魅力的だ。忘年会や正月にぴったりの食事が次々と登場し、物語を温かく彩る。
不器用で遠回りな2人の恋に、急展開はない。だが毎晩のごはんで、少しずつ心が動いていくのが、たまらない。ページをめくりながら、思わず心の中で叫んでしまう。「もう、早く付き合って！」。
文=ネゴト / fumi