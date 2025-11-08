がっつりショートは、、（汗）→ 短すぎない！【50代】にハマる♡「ショートボブ」

短すぎず、程よい長さで女性らしさもキープできるショートボブ。首元をすっきり見せつつ、全体に丸みを残すことで柔らかな印象に。長さやフォルムのバランス次第で、上品にもカジュアルにも見せられるのが魅力です。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、50代におすすめのショートボブをご紹介します。

こっくりブラウンの丸みショートボブ

後頭部をふんわりと丸みのあるフォルムに仕上げたショートボブ。レイヤーカットで立体感を出し、サイドは後ろへ自然に流すように。首元はグッと絞ってタイトにまとめ、シルエットにメリハリを。こっくりとしたブラウンカラーは、上品な艶感を際立たせます。

ハイトーンのストレートショートボブ

ハイトーンカラーで魅せるショートボブ。ブロンドほど強くなく、柔らかさのある明るさが印象的で、これからの季節にもおすすめです。ストレートニュアンスでシンプルに仕上げることで、透明感が際立ち上品な印象に。明るいのに落ち着きがあり、大人らしい抜け感を演出します。

ベージュカラーのエアリーショートボブ

襟足をコンパクトにまとめた、丸みのあるショートボブ。根本を軽く立ち上げ、トップを後ろに流すことで自然なボリュームを作ります。サイドとベースは前にふんわり流して、空気を含んだような軽さを演出。柔らかなベージュカラーは、軽やかで優しい印象に見せてくれます。

くすみブラウンの上品ショートボブ

丸みシルエットが女性らしさを引き立てるショートボブ。暗めのくすみブラウンが艶と深みを与え、落ち着いた雰囲気に。まとまりがよく扱いやすい長さで、日々のスタイリングも簡単に決まりそう。上品で清潔感のある、大人に似合うスタイルです。

writer：内山友里