『ハイキュー!!』るかっぷに着せ替えアイテム！ツムキツネ/サムキツネをイメージしたポンチョが登場
メガハウスは、『ハイキュー!!』より「るかっぷ ポンチョ ハイキュー!! ツムキツネ/サムキツネ」(1,760円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月6日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「るかっぷ ポンチョ ハイキュー!! ツムキツネ/サムキツネ」(1,760円)
「るかっぷ」シリーズの着せ替えアイテムが登場。
別売の「るかっぷ宮 侑/宮 侑ユニフォームVer.」に着せて遊べる「ツムキツネ」をイメージしたポンチョと別売の「るかっぷ宮 治/宮 治ユニフォームVer.」に着せて遊べる「サムキツネ」をイメージしたポンチョとなっている。
「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、見上げて見つめているような、可愛い仕草が特長のフィギュアシリーズ。「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
