今すぐ近くの【無印良品】でゲットして！ 大人の即戦力♡「一軍トップス」

気温が下がると欲しくなるのは、着回しができて、さらっと着るだけで映えるセーター。大人にちょうどいい1枚を探すなかで出会ったのが【無印良品】のアイテムでした。ニュアンスのあるざっくり編みセーターや、きれい色のハイネックセーターなど、シンプルな中にセンスの光るラインナップに注目。冬まで使える即戦力トップスを探している人は必見です。

表情を楽しめるざっくり編みセーター

【無印良品】「メリノウールローゲージクルーネックセーター」\14,900（税込）

ゆるっとしたシルエットと、立体的な編地がほっこり可愛いローゲージニット。スラブ糸が生み出す表情が、コーデにおしゃれさをプラスしてくれます。上品見えを狙えるハイネックデザインで、カジュアルにもきれいめコーにも使えそう。カットソーやシャツの上に重ねる1枚としてもおすすめです。

主役にも名脇役にもなるハイネックニット

【無印良品】「洗えるウールハイゲージハイネックセーター」\2,990（税込）

きれいな色味とすっきりとしたフォルムが魅力のハイネックニセーターは、着回し力の高さが大きな魅力。ジレやジャケット、ビスチェなどを重ねてもサマになるから、今から冬本番まで活躍してくれそうです。しかも洗濯機洗いができるため、お手入れもラク。鮮やかなレッドは、暗くなりがちな秋冬コーデの差し色にもおすすめです。

