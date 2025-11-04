スズキ「新ジムニー」発売！ 全長3.4mの“カクカクボディ”にパワフルなターボエンジン搭載！ 登場7年目の「本格軽四駆」一体何が進化した？

全長3.4mの“カクカクボディ”にパワフルなターボエンジン搭載！

スズキの軽四輪駆動車「ジムニー」が一部仕様を変更し、2025年11月4日に発売されました。

一体どのような点がアップデートされたのでしょうか。

一部改良して発売された「ジムニー」

ジムニーは伝統的なラダーフレーム構造を持つ本格クロスカントリー車であるジムニーシリーズは、その長い歴史を通じて多くのファンに支持されてきました。

ジムニーの魅力は、卓越したオフロード走破性のみならず、愛嬌のあるデザインとコンパクトなサイズ感にもあり、これが世代を問わず絶大な支持を集める理由となっています。

特に2018年7月にデビューした現行の4代目は、3代目の丸みを帯びた外観から一転し、初代や2代目を彷彿とさせる角張った武骨なフォルムへと原点回帰を果たしました。

このレトロなスタイルに、愛嬌のある丸いヘッドライトなど歴代モデルのモチーフが巧みに融合されたデザインは、女性層の心も掴んでいます。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1725mm、ホイールベースは2250mmと、軽自動車の規格に準拠したコンパクトな設計でありながら、最低地上高は205mmという十分なクリアランスを確保。

この小回りの利く車体特性と4.8mという最低回転半径、高く設定された地上高が組み合わさることで、林道などの悪路走行にも適した、機動性の高いモデルとなっています。

パワーユニットは、最高出力64馬力・最大トルク96Nmを発揮する660ccターボエンジンに、4速ATまたは5速MTを組み合わせます。

副変速機付きの本格的なパートタイム4WDシステムや、ロングストロークの3リンクリジッドアクスル式サスペンションが前後に搭載され、オフロードでの走破性を高めました。

現行モデル登場から7年が経過した今回の改良でポイントとなるのは、安全機能と快適装備の大幅な充実です。

衝突被害軽減ブレーキが「デュアルセンサーブレーキサポートII」へと進化し、車線逸脱抑制機能が標準装備となったほか、全車速追従機能付きのアダプティブクルーズコントロール（ACC）や後方誤発進抑制機能が新たに追加されました。さらに「スズキコネクト」にも対応しています。

改良を機に価格（消費税込）も改定され、191万8400円から216万400円と、従来モデルよりもAT車は約16万円、MT車は約26万円の値上げとなっています。

これまでは同じグレードであればAT車よりもMT車の方が安価に設定されていましたが、今回の価格改定で両者の価格が同一に設定されました。

※ ※ ※

仕様変更を受けたジムニーに対してネット上では、安全装備の強化やアダプティブクルーズコントロール（ACC）の搭載が評価されています。

特に、MT車にもこの機能が設定されたことに対して、「理想的な仕様ですぐにでも欲しい」といった好意的な意見も寄せられました。