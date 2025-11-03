「怠惰な批判だ」リバプール主将が超絶レジェンドを一蹴！“スロット解任危機”もどこ吹く風「僕らのクラブが軽率な決断を下すわけがない」
リバプールの主将フィルジル・ファン・ダイクが、ウェイン・ルーニー氏を一蹴した。英公共放送『BBC』が発言を伝えている。
マンチェスター・ユナイテッドの最多得点者で、イングランド代表の元主将ルーニー氏は先日、低調なリバプールの大黒柱２人を糾弾。守備の要ファン・ダイクと、攻撃の要モハメド・サラーのリーダーシップについて、こう語っていた。
「ファン・ダイクとサラーは新契約を結んだが、今シーズンはチームを真に牽引しているとは思えない。ボディランゲージは多くを物語る。２人のボディランゲージには微妙な変化が見られる。彼らはチームのトップ選手だ。ボディランゲージが正しくないなら、それは他の全員に影響する。私の見解が間違っている可能性もあるが、もし私がリバプールのファンや監督なら、これは大きな懸念材料となるだろう」
批判を浴びた張本人はどう捉えたのか。ファン・ダイクは11月１日のアストン・ビラ戦（２−０、プレミアリーグ第10節）後、次のように考えを示した。
「傷つく言葉ではない。この特定の選手について言えば、明らかにレジェンドであり、多くの選手に影響を与えた偉大な選手だ。僕は肯定的なことしか言えないが、あのコメントは少し怠惰な批判だと思う。
もっとも、昨年、物事が順調だった時は、そんな声は全く聞かれなかった。それが現実だ。（評論家たちは）自分たちの仕事をしているだけだ。彼には意見があり、我々はそれに対処しなければならない。辛さはない。個人的に（必要以上に重く）受け止めてはいない」
プレミアリーグ連覇を目指すリバプールは、ここ最近黒星を重ねており、アルネ・スロット監督への風当たりが強まっている。
ただ、ファン・ダイクはやはり、周囲の声を一切気に留めていない。
「（スロット監督が）プレッシャー下にあるという報道も耳にしたが、僕らが所属するクラブが軽率な決断を下すとは思わない。我々は皆、この状況を自力で打開できると感じている。保証はないが、共に成し遂げられる。信念を持ち、謙虚さを保ち、努力を続ければ実現可能だ。全員がそう感じている」
リバプールは不調を「一時に過ぎない過去のもの」とし、ここからは白星を重ねられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」
マンチェスター・ユナイテッドの最多得点者で、イングランド代表の元主将ルーニー氏は先日、低調なリバプールの大黒柱２人を糾弾。守備の要ファン・ダイクと、攻撃の要モハメド・サラーのリーダーシップについて、こう語っていた。
「ファン・ダイクとサラーは新契約を結んだが、今シーズンはチームを真に牽引しているとは思えない。ボディランゲージは多くを物語る。２人のボディランゲージには微妙な変化が見られる。彼らはチームのトップ選手だ。ボディランゲージが正しくないなら、それは他の全員に影響する。私の見解が間違っている可能性もあるが、もし私がリバプールのファンや監督なら、これは大きな懸念材料となるだろう」
「傷つく言葉ではない。この特定の選手について言えば、明らかにレジェンドであり、多くの選手に影響を与えた偉大な選手だ。僕は肯定的なことしか言えないが、あのコメントは少し怠惰な批判だと思う。
もっとも、昨年、物事が順調だった時は、そんな声は全く聞かれなかった。それが現実だ。（評論家たちは）自分たちの仕事をしているだけだ。彼には意見があり、我々はそれに対処しなければならない。辛さはない。個人的に（必要以上に重く）受け止めてはいない」
プレミアリーグ連覇を目指すリバプールは、ここ最近黒星を重ねており、アルネ・スロット監督への風当たりが強まっている。
ただ、ファン・ダイクはやはり、周囲の声を一切気に留めていない。
「（スロット監督が）プレッシャー下にあるという報道も耳にしたが、僕らが所属するクラブが軽率な決断を下すとは思わない。我々は皆、この状況を自力で打開できると感じている。保証はないが、共に成し遂げられる。信念を持ち、謙虚さを保ち、努力を続ければ実現可能だ。全員がそう感じている」
リバプールは不調を「一時に過ぎない過去のもの」とし、ここからは白星を重ねられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」