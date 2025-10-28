そろえたい！かわいすぎ！『ズートピア2』デザインの「CASETiFY」コレクション
モバイルアクセサリーを展開する「CASETiFY」より、ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア2』公開に先駆け新コレクションが到着！ 思わず「可愛い！」と声に出したくなる、キュートなアイテムが目白押しだ。
☆カラフル・ポップなデザインで『ズートピア2』の世界観が味わえる新コレクションをチェック！（写真17点）＞＞＞
自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを提案するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」より、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの最新映画『ズートピア2』をデザインに落とし込んだ新作コレクションが登場する。
カラフルでポップなパステルトーンを基調に、ディズニーの人気キャラクターたちが ”チビキャラ” になって登場。遊び心あふれるデザインが心を鷲掴み♪
自由奔放なキツネのニック、正義感あふれるウサギのジュディをはじめ、優しいチーター、力強いバッファロー、そしてミステリアスなヘビなど、それぞれの個性が新しいビジュアルで表現。
それぞれのキャラクターの魅力を新たなデザインを通じて楽しむことができて、ファン必見！
お気に入りのキャラクターをあしらったキュートなデザインのスマホケースのほか、外出先でのメイク直しにも便利な機能性を備えたミラーケースなど、多彩なケースタイプがご用意されている。
そのほか、ジュディとニックをモチーフにしたチャームをあしらったマルチカラーデザインのスマホストラップ、カラフルなステッカー風デザインのLaptopスリーブ、グリップスタンド、MagSafeウォレット、イヤホンポーチなど、日常使いにぴったりなアイテムもラインナップ。
多様なデザインと遊び心あふれる世界観で展開される本コレクションは、スタイルと保護性能、そしてキュートな魅力を兼ね備えたテックアクセサリーとして、ファンに『ズートピア』の世界を味わわせてくれる。
CASETiFY公式オンラインストアで10月30日（木）日本時間17時より発売開始、そのほか「ディズニー ズートピア2 | CASETiFY」コレクションは、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店でお取り扱いされる。
（C）Disney
