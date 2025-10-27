この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】1.彼氏の家を突き止めると….』。

静かな車内に響くのは、探偵たちの無線だけだった。



「1対の車が自宅に到着しました。今、1対の車から依頼者が降りましたね」

冷静な声で淡々と報告する探偵。

しかし、その言葉が意味するものは、依頼者にとって“真実”という名の裏切りの始まりだった。



「車両確認。C班、追尾開始します」「了解。○○線に向かって南下中」

短い無線のやりとりが重なり、チームが一体となって動き出す。

その緊張感は、視聴者の鼓動すら早めていく。



「○○交差点から一本目、左折」「ガレージに入りました。ここが自宅ですね」

その瞬間、長時間にわたる張り込みの成果が現れる。

だが、そこに待っていたのは--想像を超える“もう一つの生活”だった。



画面の奥に映ったのは、笑顔の女性と、まだ幼い子ども。

探偵の声が低く響く。

「……妻子持ち、ですね」



婚約指輪を贈られ、“未来”を信じていた依頼者に突きつけられた現実。

静かな映像の中に、裏切りの音だけが鮮明に残る。



「ガレージのシャッターが閉まりました」

淡々とした実況が、どこか冷たく響いた。

それは恋の終わりを告げる“記録”だった。



【浮気調査のことならＰＩＯ探偵事務所にお任せください！】

◎インターネット初回限定特別プラン

今なら調査料金3時間無料！自宅からオンラインでの相談も可能

詳しくは【0120-522-541】までお電話、または以下のリンクよりお問い合わせください。

https://www.pio.co.jp/contact/



▼株式会社ピ・アイ・オ

HP：https://www.pio.co.jp/

X：https://twitter.com/piotantei

Instagram：https://www.instagram.com/tantei.pio

TikTok：https://www.tiktok.com/@pio6081