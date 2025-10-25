「M&A」を活用した事業拡大は、中小企業にとって資金面・税制面で大きなハードルでした。こうした課題に対応すべく、経済産業省は2024年を『中堅企業元年』とうたい、大胆な税制優遇制度を制定しました。それはいったいどのような制度で、中小企業経営者にどのようなメリットをもたらすのでしょうか。税理士法人グランサーズの共同代表で公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏が、昨年登場したばかりの「新たな制度」について解説します。

株式取得価格の全額経費計上…M&Aの「優遇措置」

――昨年から中小企業がM&Aしやすくなったらしいんですけど、本当ですか？

黒瀧氏（以下、黒）「はい。実は昔から中小企業には優遇措置があり、ざっくりいうと株式取得価格の70％を損金算入することができたんです。

ここに新たな枠組みが登場し、2024年4月からは企業を複数回買収する際に、より優遇されるようになりました。最大で株式取得価格の100％を損金算入できるようになったんです」

――初年度に全額が損金算入できるなんて、インパクトが強いですね。

黒「そうなんです。そこで今回はM&Aで7割が損金計上ができる「経営資源集約化税制」のしくみと、2024年4月からの変更点をくわしく解説しますね」

中小企業を後押しする「経営資源集約化税制」

――まず、「経営資源集約化税制」の概要について教えてください。

黒「『経営資源集約化税制』とは、『経営資源の集約化』、つまりM&Aによって生産性の向上を目指す中小企業を後押しする税制です。

経営力向上計画の認定を受けた企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合に、

・準備金の積立

・設備投資減税

の2つを活用することができます。上記のなかから、今回は『準備金の積立』に焦点を当ててみていきましょう。

準備金の積立は、正式名称を「中小企業事業再編投資損失準備金」といいます。10億円までの株式取得によってM&Aを実施する場合に、株式の取得価格の70％を準備金として積み立てることができるという制度です。

［図表1］「中小企業 事業再編投資損失準備金」の概要 出典：中小企業庁

株式取得価格の70％を準備金として積み立てた場合、まず5年の据置期間があり、6年目以降は5年間で均等に取り崩し、益金として計上していきます。

たとえば、準備金として5億円を積み立てた場合、据置期間のあとに1億円ずつ5年間にわたって取り崩し、益金算入します。なお、取り崩す要件は下記のとおりです。

【取崩要件】

・経営力向上計画の認定を取り消された場合（全額）

・取得した株式を売却等を行うことで所有しなくなった場合（全額または相当分）

・株式を取得した法人が合併により合併法人に当該株式を移転した場合（全額）

・取得した株式を発行する法人が解散した場合（全額）

・取得した株式の帳簿価額を減額した場合（相当分）

・株式を取得した法人が解散した場合（全額）

・株式を取得した法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は取り止めた場合（全額）

・それ以外の場合において準備金を取り崩した場合（相当分）

出典：中小企業庁

他にも、株式の帳簿価額を減額した場合や法人を売却した場合などは、準備金を取り崩して益金に算入することになります」

準備金がもたらす税制メリット

――準備金として積み立てるメリットってなんですか？

黒「実は、積み立てた準備金は全額損金、つまり経費にすることができるんです」

――つまり、株式の取得価格の70％を経費にできるということですか。

黒「そのとおりです。据置期間後に益金にする必要があるので、いわゆる『課税の繰り延べ』ではありますが、M&A直後の資金繰りがよくなるのが魅力です」

――たしかに、中小企業のM&Aは株式を現金で取得することが多いので、手元のキャッシュが増えるのはありがたいですね。

「簿外債務」が発生しても、準備金から対応可能

黒「そうなんです。また、M&Aでよくある『簿外債務リスク』を軽減できるというのもメリットです」

――「簿外債務リスク」というのはどういったものなんですか？

黒「簿外債務とは、貸借対照表に記載されていない債務のことです。M&Aの実施後に簿外債務が発覚した場合、買い手側が負債を負うことになります。

しかし、中小企業事業再編投資損失準備金制度を活用していた場合、もし簿外債務が発生した場合は、準備金を取り崩して対応することができます」

わが社は対象になる？…「準備金制度」の適用条件

――中小企業といっても広いですよね。具体的な「会社の規模等」の要件はありますか？

［図表2］本税制の対象となる中小企業 出典：中小企業庁

黒「図表2のとおり、

・常時使用する従業員数が2,000人以下の法人または個人

・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人

など、『特定事業者等』と『中小企業者等』の両方の要件を満たす必要があります」

――続いて、この制度を使うための要件を教えてください。

黒「はい。2027年3月31日までに、『事業承継等事前調査』に関する事項が記載された『経営力向上計画』の認定を受ける必要があります」

――「事業継承等事前調査」ってなんですか？

黒「M&Aで買い手側が売り手側に対して、法務、財務、税務等の観点から、引き継ぐ経営資源について損害が生ずるおそれがないか調査を行うもので、一般的には『デュー・デリジェンス（DD）』と呼ばれています。

また、認定にあたっては十分な事前調査が行われているか確認するための『事業承継等事前調査チェックシート』も提出する必要があります」

――なるほど……計画の認定を受けるために書類を用意するのが大変そうですし、手間と時間がかかりそうですね。

黒「ただ、DD実施について行政側によるチェックが行われることにより、M&A後に簿外債務や取引先とのトラブルが見つかるリスクを低減することができるというメリットもあります。

また、従来の時間がかかるプロセスも、2023年から見直されていますよ」

［図表3］運用改善前プロセスと運用改善後プロセ 出典：中小企業庁

2023年の税制改正で、経営力向上計画の認定手続きにおける運用が改善され、経営力向上計画の認定前にDDを実施することが可能になりました。基本合意から最終合意まで約70日かかっていたものが、約50日に短縮されたんです」

――なるほど。少し改善されている部分もあるんですね！ その他に、注意点はありますか？

黒「はい。下記のような場合は、本税制の対象外となります。

・事業譲渡や合併

・親族内での株式移転

・同一人物に支配されたグループ間での事業の移転

・一定の表明保証保険契約を締結している

複数回のM&Aに“破格”の優遇…2024年からの改善点

――こんな使い勝手のよい制度が、さらに改善されたんですか。2024年4月以降の変更点を教えてください。

黒「はい。『中堅・中小グループ化税制』により、これまでの準備金積立制度が拡充された、新たな枠が登場しました。この枠は、グループ化に向けた複数回のM&Aを後押しする制度となっています。

過去5年以内にM&Aの実績があり、産業競争力強化法に基づいて新設された認定を受けると、より有利な積立率や据え置き期間を設定することができるようになりました」

――なるほど。何度もM&Aをする場合は、新制度を使ったほうがお得ということですね。

黒「そうなんです。ここからは現行制度と新制度の比較をしていきますね。

2,000人以下の「中堅企業」も対象に

［図表4］現行制度と新制度の比較 出典：筆者作成

黒「上記のように、従来の制度では中小企業のみが対象でしたが、新制度では従業員2,000人以下の中堅企業も対象になります」

――中堅企業が加わったのって、なにか理由があるんですか？

黒「経済産業省は、2024年を『中堅企業元年』とうたっています。中堅企業の伸びしろに期待し、成長を促進するための施策を打っており、今回もその一環と考えられます」

――なるほど。中小企業に比べて資金力のある中堅企業が、M&Aで成長していくことを後押ししたいというわけですね。

黒「そのように推測できるかと思います」

株式取得価格の限度も拡大

黒「話を戻すと、株式の取得価格は、従来制度では『10億円以下』が上限でしたが、新制度では1億円以上100億円以下と、対象範囲が大きく広がりました。

また、準備金として積み立てられる金額、つまり損金算入できる割合も拡充されています。従来は株式取得価格の70％まででしたが、新制度では2回目のM&Aは90％、3回目以降のM&Aは100％を損金にできます。ただし、中堅企業は2回目のM&Aからこの制度を活用できるようになります。

また、準備金の据置期間も従来の5年から10年へ延長されました」

――M&Aを複数回行う場合は、新制度を使ったほうがメリットが大きいですね。

黒「はい。どちらを使う場合も計画に基づいた認定が必要となるので、専門家と相談しながら手続きを進めていくことをおすすめします」

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表／公認会計士・税理士