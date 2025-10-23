トヨタ「大人2人寝られる“軽バン”」がスゴい！ 精悍「黒」マスク×全長3.4m級「ちいさいサイズ」！ ゴツタイヤもカッコいい「ピクシスバン」車中泊仕様「アルトピアーノミニ」限定車「ステルス」に注目

街乗りも映える実用派軽キャンパー！

2025年10月18日から19日まで、パシフィコ横浜（横浜市西区）にて「横浜キャンピングカーショー2025」が開催され、各社の個性豊かなモデルが並びました。

なかでも注目を集めたのが、トヨタモビリティ神奈川が展示した軽キャンパー仕様車「ピクシスバン アルトピアーノ ミニ ステルス」です。どのような特徴があるのでしょうか。

精悍「黒」マスクもカッコいい特別仕様車「ステルス」が登場！

トヨタモビリティ神奈川は、商用バン「タウンエース バン」をベースにしたオリジナルキャンピングカー「アルトピアーノ」を展開しています。

手ごろな価格やオシャレな内外装、扱いやすいサイズ感が特徴で、ファミリー層を中心に支持を集めています。

今回展示された「ミニ ステルス」は、その“弟分”として企画された軽キャンパー「アルトピアーノ ミニ」をベースにしています。

ベース車両は、ダイハツ「ハイゼットカーゴ」をOEM供給したトヨタ「ピクシスバン」。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1890mmで、乗車定員は4名、就寝定員は2名です。

室内はダイネットモードとベッドモードの2つに切り替えて使える設計となっており、キャンピングカーとしての快適性が追求されています。

ベッドモードでは、シートをフラットに展開することで、長さ1940mmのベッドスペースが出現。継ぎ目や段差をほとんど感じさせないフルフラット構造により、大人2名がゆったりと横になれる広さを確保しています。

車両後部には収納ラックが設置されており、キャンプ用品や衣類、小物類を整理して収納できる実用性も魅力です。

外観にはステルス専用のカスタムが施されており、前後バンパーのオリジナル塗装、ブラック塗装の専用エンブレム、専用サイドモールなどで精悍な印象に。

展示車両には鮮やかな「トニコオレンジメタリック」が採用され、会場でもひときわ目を引いていました。

カラー展開は、展示車のトニコオレンジメタリックのほか、ホワイト、ブラックマイカメタリックなどの単色仕様5種を用意。

また、ベージュ×ホワイトの「デゼルト」をはじめ、グレイッシュグリーン×ホワイトの「フォレスタ」、ブルーグレー×ホワイトの「バイザシー」といったツートーン仕様3種も選択可能で、レジャーシーンでも映えるカラー展開となっています。

アルトピアーノ ミニの開発背景について、担当者は「タウンエースのアルトピアーノの弟分を作りたいという声があり、ピクシスバンをベースに同じシートアレンジでつくったのがこのモデルです」と語ります。

特にこだわったのは、アルミフレームと専用マットを組み合わせた対面シートの構造。

これについて担当者は、「アルトピアーノと同じように作りたかったんです。軽で対面が作れるって、なかなかない。それが好評を得ています」と話していました。

グレードは「クルーズ」または「クルーズターボ」から選択可能。駆動方式は2WDまたは4WD、トランスミッションはクルーズでは5MTまたはCVT、クルーズターボではCVTのみ対応。登録区分は4ナンバーで、商用車扱いとなります。

アルトピアーノ“ミニ ステルス”の価格（消費税込）は、グレードと駆動方式により異なり、クルーズが203万5000円から、クルーズターボ226万6000円からの設定です。

なお今回展示されていた車両には、エアコンのほか、オフロードタイヤやルーフラックセットなどのオプションが装備されており、総額は280万50円と案内されていました。

実際の購入層や反響について、担当者は「60代以上の方が多いですね。使い方に関しては3人以上だとセカンドシートを出すのは少し懸念されますが、2人旅ならベッドの状態にして椅子は出さず、そのまま旅を楽しんでいる方が多いです」と語っていました。

会場では夫婦や家族連れ、カップルなどが車両を細かくチェックする様子、スタッフに真剣に話を聞く様子もうかがえ、終始にぎわいをみせていました。