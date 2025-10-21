「4年間いけるかも」高専生の息子が毎日リクエストする″茶弁″が342万再生「こんなに違うバリエーションが」
高等専門学校2年に通う息子から「毎日これがいい」と言われたので、毎日タコライス弁当を作る様子を撮影した動画が、Instagramで342.1万回再生、1.9万いいねの大きな反響を呼んでいる。投稿したのは、ラッコママ（@bento_racco_club）さん。息子の要望で毎日作っているのはタコライス弁当だ。この動画が話題となった経緯について、ラッコママさんに話を聞いた。
【写真】茶色…！ 息子さんのリクエストで毎日続くタコライス弁当「飽きたかどうか、聞くのはこわい（笑）」
「毎日これがいい」ーー息子さんからの提案に、最初は戸惑いの方が大きかったというラッコママさん。「お弁当は毎日違うものでなければならないと言う思い込みもありました。まさか、本当に毎日になるとは」（ラッコママさん）
きっかけは息子さんからの一言だったが、毎日同じお弁当を作ったらインスタ的にも面白くなるだろうという思いもあったという。「1週間位で音を上げるだろうとも思っていたので」（同）
動画では毎日少しずつ味を変え、工夫を凝らしたタコライス弁当作りの様子が紹介されており、「美味しそう」「そりゃこれだけ毎日違うタコライスを作ってたら、息子さんも飽きないですよ笑」「日によって少しずつ違うなんて贅沢」といったコメントが寄せられている。
息子さんの反応について聞くと、「全く変化はありません。淡々と毎日美味しく食べているようです」（同）と変わらぬ様子を明かした。
一方で、息子さんの友達がフォローしてくれているらしく、「息子のお友達の保護者さんから、うちもタコライス弁当を作ったわよ、好評でしたとコメントをいただくなど、タコライス弁当の輪が広がっていることを感じています」（同）
タコライス以外に息子さんのお気に入りになったメニューについては、「基本好き嫌いがなく何でも食べる子なのですが、タコライスの反動か？朝ご飯に必ず味噌汁を要求するようになってきました。和の味が恋しいのかもしれません」（同）と微笑ましいエピソードを教えてくれた。
