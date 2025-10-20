³áÍµµ®¡ß²¬ËÜ¿®É§¡ß¿¹ÅÄÀ®°ì¡ßÏ²ÀîÂçÊå¤Î¡ÈVFX¡ÉÏ¯ÆÉ·à¡ØÂÀ×¡Ù¡¢12¡¦12°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÇÛ¿®¡¡½ªÎ»¸å¤Ë¿´¶¸ì¤ë¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¡×¤â
¡¡À¼Í¥¤Î³áÍµµ®¡¢²¬ËÜ¿®É§¡¢¿¹ÅÄÀ®°ì¡¢Ï²ÀîÂçÊå¤¬¡¢Ï¯ÆÉ·à¡ØÂÀ×¡Ù¤Ë½Ð±é¡£12·î12Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¡¢ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖPARADE¡×¤ÇÌµ´ÑµÒ¡¦À¤³¦Æ±»þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¼çºÅ¤ÏBoHeMi@n¡£ËÜºî¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎVFXµ»½Ñ¤È¼ÂÎÏÇÉÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¿´¤Î±üÄì¡É¤òÉÁ¤¯¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎË×Æþ·¿Ï¯ÆÉ·à¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÏ¯ÆÉ·à¡ØÂÀ×¡Ù¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¡ÖVFXÏ¯ÆÉ·à¡×¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¿·¤Î±ÇÁüµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢·à¾ì¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¸¸ÁÛÅª¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¼«¤é¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ëµ¡Ç½¡×¤ä¡¢³¤³°»ëÄ°¼Ô¸þ¤±¤Î¡Ö±Ñ¸ì»úËëÆ±»þÉ½¼¨¡×¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤¬´¶¾ð¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¡¢ÇÛ¿®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Å³Ý¤±¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¿´¤Î³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ë¼ã¼Ô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¡£¸¶ºî¼Ô¤Î°Â³Ú¤¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¼¹É®¤·¡¢¶¯Ç÷À¾ã³²¤äÂÐ¿Í¶²ÉÝ¾É¤È¤¤¤Ã¤¿¿´¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡È¾ã³²¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¸ÄÀ¡É¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£Êª¸ì¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦º£Â¼¤È¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤ÎÂÐÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ææ¤ÎÃË¡¦¹¬ÃË¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¿´¤Î¡È½ýÀ×¡É¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÈÂÀ×¡É¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çºÅ¤Î¼¼²°æÆÊ¿ÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎÍ»¹ç¤Ç¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¡È¿´¤ÎÆ°¤¡É¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£·à¾ì¸ø±é¤Ç¤Ê¤¯´°Á´Ìµ´ÑµÒ¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â±é·à¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð±é¤¹¤ë4¿Í¤ÎÀ¼Í¥¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿´Íý¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£Ï¯ÆÉ·à½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±é¤¸½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ï11·î10ÆüÀµ¸á¤«¤éPARADEÆâ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÎÁ¶â¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏÆ±ºî¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÍÌµ¤â¸åÆü°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏPARADE¸ø¼°SNS¡ÊX¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢TikTok¡Ë¤Ç¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ï¡Ö#Ï¯ÆÉ·àÂÀ×¡×¡Ö#Ashiato¡×¡Ö#PARADEÇÛ¿®¡×¡Ö#VFXÏ¯ÆÉ·à¡×¡£
¡¡VFX¤ÈÀ¼Í¥É½¸½¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡ÈÏ¯ÆÉ·à¤Î¿·»þÂå¡É¤ò·Ç¤²¤ë¡ØÂÀ×¡Ù¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç¿´¤ÎÊª¸ì¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë»î¤ß¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉñÂæÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¡¦ºîÉÊÌ¾¡§Ï¯ÆÉ·à¡ØÂÀ×¡Ù
¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å7»þ³«»Ï¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦¸ø±é·Á¼°¡§´°Á´Ìµ´ÑµÒ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¡Ê1²ó¸Â¤ê¡Ë
¡¦½Ð±é¡§³áÍµµ®¡¢²¬ËÜ¿®É§¡¢¿¹ÅÄÀ®°ì¡¢Ï²ÀîÂçÊå
¡¡µÓËÜ¡¦¸¶ºî¡§°Â³Ú
¡¡¼çºÅ¡§BoHeMi@n
¡¦»ëÄ°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡§PARADE¡Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë
¡¦²»À¼¡¦»úËë¡§ÆüËÜ¸ì²»À¼¡Ü±Ñ¸ì»úËë¡ÊÆ±»þÉ½¼¨¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÏ¯ÆÉ·à¡ØÂÀ×¡Ù¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¡ÖVFXÏ¯ÆÉ·à¡×¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¿·¤Î±ÇÁüµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢·à¾ì¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¸¸ÁÛÅª¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¼«¤é¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ëµ¡Ç½¡×¤ä¡¢³¤³°»ëÄ°¼Ô¸þ¤±¤Î¡Ö±Ñ¸ì»úËëÆ±»þÉ½¼¨¡×¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤¬´¶¾ð¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¡¢ÇÛ¿®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Å³Ý¤±¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼çºÅ¤Î¼¼²°æÆÊ¿ÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎÍ»¹ç¤Ç¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¡È¿´¤ÎÆ°¤¡É¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£·à¾ì¸ø±é¤Ç¤Ê¤¯´°Á´Ìµ´ÑµÒ¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â±é·à¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð±é¤¹¤ë4¿Í¤ÎÀ¼Í¥¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿´Íý¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£Ï¯ÆÉ·à½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±é¤¸½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ï11·î10ÆüÀµ¸á¤«¤éPARADEÆâ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÎÁ¶â¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏÆ±ºî¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÍÌµ¤â¸åÆü°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏPARADE¸ø¼°SNS¡ÊX¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢TikTok¡Ë¤Ç¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ï¡Ö#Ï¯ÆÉ·àÂÀ×¡×¡Ö#Ashiato¡×¡Ö#PARADEÇÛ¿®¡×¡Ö#VFXÏ¯ÆÉ·à¡×¡£
¡¡VFX¤ÈÀ¼Í¥É½¸½¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡ÈÏ¯ÆÉ·à¤Î¿·»þÂå¡É¤ò·Ç¤²¤ë¡ØÂÀ×¡Ù¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç¿´¤ÎÊª¸ì¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë»î¤ß¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉñÂæÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¡¦ºîÉÊÌ¾¡§Ï¯ÆÉ·à¡ØÂÀ×¡Ù
¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å7»þ³«»Ï¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦¸ø±é·Á¼°¡§´°Á´Ìµ´ÑµÒ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¡Ê1²ó¸Â¤ê¡Ë
¡¦½Ð±é¡§³áÍµµ®¡¢²¬ËÜ¿®É§¡¢¿¹ÅÄÀ®°ì¡¢Ï²ÀîÂçÊå
¡¡µÓËÜ¡¦¸¶ºî¡§°Â³Ú
¡¡¼çºÅ¡§BoHeMi@n
¡¦»ëÄ°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡§PARADE¡Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë
¡¦²»À¼¡¦»úËë¡§ÆüËÜ¸ì²»À¼¡Ü±Ñ¸ì»úËë¡ÊÆ±»þÉ½¼¨¡Ë