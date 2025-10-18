¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÌîÀÇúÃÆ¡¦¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡¢¡È»ÍÂÊâ¹Ô¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡É¤Ë²ñ¾ìÀä¶«¡¡¡ÈÌ¤Íè¤Î¥®¥ã¥ë¡É¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤òÎ¨¤¤¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÌîÀÇúÃÆ¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡È»ÍÂÊâ¹Ô¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡É¤Ë²ñ¾ìÀä¶«¡ª
¡¡¡ÖSPECIAL FASHION SHOW3¡×Æâ¡ÖEMODA¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖEMODA¡×¤Î15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î¥®¥ã¥ë¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡ÊÌîÀÇúÃÆ¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼Â»Ü¡£EMODA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Û¤«¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë°áÁõ¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£ÊÒÂ¤À¤±¥í¥ó¥°¥Ç¥Ë¥à¤ËÄÌ¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢Æ²¡¹¤È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£Á´¿È¤ò¹õ¥¿¥¤¥Ä¤ÇÊñ¤ß¡¢¼ê¤Ë¤â¥º¥Ü¥ó¤È¸üÄì·¤¤òÁõÃå¤·¤Æ¡È»ÍÂÊâ¹Ô¡É¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¤È¤¤¤¦¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖProgressive¡Ê¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡Ë¡×¡ÊÌõ¡§Á°¿Ê¡Ë¤ò¥·¡¼¥º¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ëEMODA¤È¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬¤Þ¤À¸«¤Ì¡ÖÌ¤Íè¤Î¥®¥ã¥ë¡£¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ¾µå¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£