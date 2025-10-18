Photo: 小暮ひさのり

日本最大級のテクノロジー総合展「CEATEC」にて、出会って一瞬でテンションが上がった技術。それは、株式会社ジャパンディスプレイの「ZINNSIA（ジンシア）」という高感度センサー！

Photo: 小暮ひさのり

見た目はただの薄いシートです。ほんとに“ペラッ”としたフィルム。でもこれ、素材の裏に忍ばせるだけで木でも革でもガラスでも、スイッチになるんです。

まるで素材が生きているみたい

昨日CEATECで取材させていただいた「なんでもタッチパネルやスイッチに変えちゃうセンサー」がすごかった！



植物から音を出したり、人形にインタラクティブな反応をさせたり、

ボタンを設置せずに木材の照明を調節したり…。

こんな風に、人形に触れると反応したり、植物に触れると音が鳴ったり、木製の板上に指を滑らせることで照明の明るさを調節したり…まるで見えないスイッチが設置されているよう。

仕組みは「静電容量」の検知だそう。人の指先などが近づいたときに生じるわずかな電気的変化を感知し、タッチ入力として認識します。その感度が非常に高く、分厚い素材の裏側に埋め込んでも正確に反応していました。

見た目を損なうことなくタッチパネル化

Photo: ヤタガイ 木材もモフモフした柔らかい素材も、電気のスイッチに早変わり。

ZINNSIAの魅力は、設置の簡単さと応用範囲の広さにあります。センサー自体は薄く柔軟なので、曲面や異素材の組み合わせにも対応可能。木材、革、石、プラスチック、ガラスなど…見た目を損なうことなく、デザイン性の高い家電やインテリア、ロボットなどに“直感的な操作”を組み込めます。

Photo: 小暮ひさのり

特に印象的だったのは、人形の展示。四肢それぞれにセンサーが仕込まれており、例えば二の腕を触ると「上腕二頭筋です」、脚を触ると「脚です」など触る場所によって反応が変わるようになっていました。将来的には、リアルな肌感を持つロボットや、感情を返すぬいぐるみなど、触覚を通じたインタラクションデザインにも広がっていきそう。

見た目はアナログなのに、触るとちゃんと応える。アナログとデジタルを繋げる。ZINNSIAが生み出すこのギャップこそ、テクノロジーの“魔法”を感じる瞬間でした。