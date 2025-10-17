阪神の森下翔太（25）がチームの不吉な数字を吹き飛ばした。

【主力野手】森下は“天才型”で今岡誠訪に近似、近本の分析力はチーム随一

16日、2位DeNAとのCSファイナル第2戦の延長十回、無死一塁から左翼席にサヨナラ2ラン。チームは2連勝し、アドバンテージの1勝と合わせて日本シリーズ進出に王手をかけた。

第1戦の2-0に続いてこの日もロースコア決着。阪神はアドバンテージがあるとはいえ、DeNAが簡単に勝てる相手ではないことは、藤川球児監督とて百も承知だろう。

阪神は今季、DeNA相手に14勝8敗3分けと大きく勝ち越したものの、ホームの対戦に限れば6勝6敗1分け。チーム防御率、打率、得点はともにDeNAの方が上回っている。中でも、甲子園ではDeNA投手陣に防御率1.66に抑えられていた。2位に終わった昨季は甲子園でのCSファーストステージで3位だったDeNA相手に連敗し、敗退したのは記憶に新しい。

セのCSファイナル「2戦目」は…

しかも、セのCSファイナルは2戦目が非常に重要な試合だった。2013年以降、2戦目に勝利したチームが日本シリーズに進出。昨季、3位から下克上での日本一を達成したDeNAは、巨人とのCSファイナルステージで初戦から3連勝。4、5戦目は敗れたものの、6戦目に勝って、日本シリーズ進出を決めた。この日、阪神が負けようものなら、嫌なムードが漂っても不思議ではなかった。

「この2試合、森下と佐藤輝は好調を維持。無安打だった2番の中野にも延長十回に初安打が出た。この日の勝利で、打線が勢いづくのではないか」

とは、コーチ経験のある球団OBだ。

◇ ◇ ◇

ところで佐藤輝といえば、来オフにもメジャー挑戦が噂されているが、その市場価値はいったいどれほどのものなのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。