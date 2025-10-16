女優の小沢真珠（48）が16日、自身のインスタグラムを更新。小学生姉妹のための弁当写真が反響を呼んでいる。

小沢は「昨日は娘達の運動会でした」と書き出し、「おにぎりを姉妹にしてみました」と報告。「お姉ちゃんはお団子結びに お団子部分のおにぎり？が難しかったです。ごはんの量、3gくらいなので 妹は少し小さめに作りお団子なしに 帽子は姉は赤ウィンナーで赤、妹はチイカマで白帽子に 旗も持たせました」と伝えた。

そして「女子力高いキラキラのお弁当箱にしましたが、2段なので盛り付けがハードル高かったです」と告白。「朝は4時半に起きて作り始めたから間に合わなくて、あきらめたおかずがあったり最後雑になってしまったのが反省点ですが、娘達は喜んで食べてくれたし、徒競走では2人とも自己ベストが出せたようなので、親としては大満足な運動会でした」と振り返った。

しかし「来年はもう1時間早く目覚ましをかける予定です♪」打ち明け、弁当の写真をアップすると、フォロワーからは「完璧すぎます」「こんな可愛いお弁当作ったことないです」「美味しそうですね」「しかし…すごい腕前」「なんて可愛らしい美味しそうなお弁当なんでしょう お母さんぶり100点」などの声が集まった。