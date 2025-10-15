SD¥«¡¼¥É¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤ò¡Ö¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ç²Ä»ë²½¤·¤¿¤À¤È¤Ã!? ¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥×¤ò²þÂ¤¤·¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ç¥£¥¹¥³¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡ÚSD¥«¡¼¥É¡Û¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥×¤ò¥Ç¥£¥¹¥³¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦nomolk¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¥Ç¡¼¥¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëSD¥«¡¼¥É¡£
¤½¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥×¤À¤±¡£
¤â¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤Ä·Á¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
º£Æü¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥×¤ò¥Ç¥£¥¹¥³¤Ë¤¹¤ë¤è
¡ÚSD¥«¡¼¥É¡Û¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥×¤ò¥Ç¥£¥¹¥³¤Ë¤¹¤ë
¡¡¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¶ù¤Ã¤³¤ÇÌÛ¡¹¤È¥Ç¡¼¥¿¤ò±¿¤ÓÂ³¤±¤ëSD¥«¡¼¥É¡£¡Ö¤½¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤¿¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Înomolk¤µ¤ó¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²þÂ¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¡È¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥×¤ò¥Ç¥£¥¹¥³¤Ë¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢SD¥«¡¼¥É¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¡ÖÆÉ¤ß½ñ¤¤¹¤ë¤È¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÌÇ¤¹¤ë¤è¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤Î¸ì¤ê¸ýÄ´¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¸þ¤±¤¿°¦¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êý¸þ¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤º¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥×¤ò³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢SD¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¥Û¥Ã¥È¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚÃÇ¤·¡¢´ðÈÄ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿SD¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¡£¼¡¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥×¤â´ðÈÄ¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤ÈÇÛÀþ¤òÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥Ö¥ì¥Ã¥É¥Ü¡¼¥É¾å¤Ç¤âLED¤¬¸÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤è¤êÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¡ÈSD¥«¡¼¥É¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¡É¤¬¤â¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥é¥¤¥È¡£Ê¬²ò¤·¤Æ²þÂ¤¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥È¥ê¥ì¡¼¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÀè¤Û¤Éºî¤Ã¤¿²óÏ©¤ÈÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢SD¥«¡¼¥É¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÁÞ¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥é¥¤¥È¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¯ÅÀÌÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤âËþÂ¤²¡£¡ÖÝµÆ«¤·¤¤£÷¡×¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥×¤ÎÈ¯¸÷¤¬Âç¿Í¤·¤¤¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ð¤¤¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»Å¾å¤²¤Ï¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ©ºî¤Ç¤¹¡£100¶Ñ¤Î¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤È¥ß¥é¡¼¥·¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼êºî¤ê¤Î¥¥é¥¥éµåÂÎ¤òºîÀ®¡£¤³¤ì¤ò¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç²óÅ¾¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ100¶Ñ¤ÎLED¥é¥¤¥È¤ò²þÂ¤¡£Ãæ¿È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¸÷¸»¤òÀ©ºî¤·¡¢¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ËÅö¤¿¤ë¤è¤¦ÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¥é¥¤¥È¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡SD¥«¡¼¥É¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ëº¹¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¸÷¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢PC¥ë¡¼¥à¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥Ç¥£¥¹¥³¤Î¤è¤¦¤Ë¡£SD¥«¡¼¥É¤µ¤ó¤¬¤ª»Å»öÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ã¯¤ÎÌÜ¤Ë¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥Ô¡¼¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¹¤Ã¤È¸÷¤¬¾Ã¤¨¡¢Éô²°¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¬Ìá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖSD¥«¡¼¥É¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡£¤½¤ó¤Ê°ì¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤¤¡Ö¤Ê¤¼¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¼Â¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³µ»½ÑÉô¤é¤·¤¤Æ°²è¤Ç¤¹¡£±¦²¼¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥£¥¹¥³¤Î¸÷¤È¤È¤â¤ËÍÙ¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ÊÔ½¸¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò»ëÄ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¤¹¤²¤§
µã¤¤¤¿
·Êµ¤¤¬µ¤Ê¬¤À¤±¤Ç¤â¾å¤¬¤ê¤½¤¦
ÊÑ¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤
SD¥«¡¼¥É·¯¤â¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÍÙ¤ê½Ð¤¹ÅÛ¤¬¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ó¤Æ
Ê¸¡¿¹â¶¶¥Û¥¤¥³