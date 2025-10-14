ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Áª¼ê²ñMVP¤ÎºÇ½ª¸õÊäÆþ¤ê¡¡¥ÊºÇÍ¥½¨Ìî¼ê¤È¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤Ê¤ë¤«¡Ä30ÆüÈ¯É½
ÂçÃ«¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁª¼ê²ñMVP¼õ¾Þ¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Áª¼ê²ñ¡ÊMLBPA¡Ë¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Áª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë³Æ¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤òÈ¯É½¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤È¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Ìî¼ê¤Î2ÉôÌç¤Ç¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼õ¾Þ¼Ô¤Ï29Æü¡ÊÆ±30Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂÇÎ¨.282¡¢102ÂÇÅÀ¡£20ÅðÎÝ¡¢OPS1.014¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ç¤Ï14»î¹çÅÐÈÄ¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¡£47²ó¤òÅê¤²¤Æ62Ã¥»°¿¶¡¢WHIP1.04¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê²ñMVP¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£2021Ç¯°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼õ¾Þ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Ìî¼ê¡Ö¥¢¥¦¥È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤ÈÁè¤¦¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2021¡¢2023Ç¯¤Ë¥¢ºÇÍ¥½¨Ìî¼ê¤ò2ÅÙ¼õ¾Þ¡£54ËÜÎÝÂÇ¡õ59ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ºòÇ¯¤Ï¥ÊºÇÍ¥½¨Ìî¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë