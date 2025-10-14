服買うなら →【大人のしまむら】で！ 40・50代に似合う♡「秋アイテム」

季節がうつり、涼しさが増す今日この頃。秋のアイテムを新調するなら、【しまむら】で展開されている大人向けブランド、【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズン リーズン バイ リン アンド レッド）】をチェックしてみて。40・50代にぴったりな、上品カジュアルなアイテムが続々と登場しています。今回はトップスからバッグまで、今買って長く重宝しそうな、大人向けアイテムをご紹介します。

レザー調ベストで一気に秋の装いに

【しまむら】「ベスト」\1,419（税込）

パンチングを施し、裾をレースのようにカットしたデザインが魅力的なベスト。レザー調の風合いやころんとした丸いボタンなど、高見えするディテールが散りばめられています。シンプルなトップスにレイヤードするだけで、ぐっと季節感のあるスタイリングを楽しめるはず。温かみを演出してくれそうな素材で、秋らしさを感じさせてくれそうです。

自分らしさを引き出す、大人可愛いチェック柄

【しまむら】「チェックワイドパンツ」\2,420（税込）

大柄チェックが特徴のワイドパンツは、遊び心のあるカジュアルコーデの主役になってくれそう。柄物はむずかしいと感じている人も多いかもしれませんが、こちらのような落ち着いた色味なら取り入れやすいはず。ボリューム感のあるシルエットで体型カバーも期待できます。カラーソックスやひとクセあるシューズで、お茶目なアクセントを加えても◎ 自分らしいオシャレを楽しめそうです。

ころんと愛らしいフォルムのニットキャスケット

【しまむら】「帽子」\1,639（税込）

秋のスタイリングにぜひ取り入れてみたい、ニット素材のキャスケットも登場。丸いフォルムが女性らしく、コーデに柔らかな雰囲気を与えてくれるはず。ハイゲージのニットでシンプルなデザインなので、フェミニンコーデにもなじみそう。ミックス感のある優しいグレーの色味は、明るい色の洋服に合わせてもコーデに落ち着きをプラスしてくれるはず。お気に入りのブローチやコサージュを付けて、アレンジしても楽しいかも。

ヘビロテの予感！ ふんわりチャームで高見えも狙えそう

【しまむら】「トートバッグ」\1,969（税込）

ふわふわのフェイクファーチャームが秋冬らしく、コーデにさりげない可愛らしさを添えてくれるトートバッグ。ゴールドカラーのチェーンにより、高見えも狙えるかも。バッグ自体はミニマルなデザインなので、幅広いコーデに取り入れられるはず。公式Instagramでも「使いやすさとオシャレの好バランスのバッグ」と紹介されています。毎日のお出かけにヘビロテしたくなるかも。

