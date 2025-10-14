ゴンチャ×Stray Kids・フィリックス、第2弾キャンペーン発表 等身大パネル設置なども引き続き実施
8人組ボーイズグループ・Stray KidsのFelix（フィリックス）がグローバルアンバサダーを務めるゴンチャの第2弾キャンペーンが16日よりスタートする。
【写真】店でハートフォトが！フィリックスの等身大パネルが登場
Stray Kids のFelixがゴンチャのグローバルアンバサダーに就任し、日本でも9月からさまざまな施策を展開、ティータイムを盛り上げている。引き続き店内でのメッセージ入りレシートや等身大パネルの設置など一部の施策は継続しつつ、16日からは、新たなデザインのカップスリーブの提供や、オリジナルグッズが当たるデジタルキャンペーンなどを開始する。
キャンペーン第2弾では、My Gong chaを利用のうえ、キャンペーン期間中に累計でゴンチャ商品を1000円以上購入した中から、抽選で5000人にFelix缶バッジ（2種セット）をプレゼントする。キャンペーン期間は16日から11月10日までとなっている。
