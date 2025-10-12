¥ª¥ê¿ùËÜÍµÂÀÏº¡¢»àµå¤ÇÀä¶«¡¡ÅÝ¤ì¹þ¤ßÌåÀä¢ª¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡Ä¼£ÎÅ·Ð¤ÆÉüµ¢¡¢Å¨ÃÏ¤âÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤ë
¶âÂ¼¤Î146¥¥í¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤¬º¸¼ê¼óÉÕ¶á¤ËÄ¾·â
¢£ÆüËÜ¥Ï¥à ¡¼ ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê12Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¿ùËÜÍµÂÀÏº³°Ìî¼ê¤¬12Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÂè2Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¡£6²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£Å¨ÃÏ¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4-3¤È1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£¶âÂ¼¤Î146¥¥í¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤¬º¸¼êÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¡£Âç¤¤Ê¶«¤ÓÀ¼¤ò¤¢¤²ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢°ìÅÙ¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±¦¼ê¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò´¬¤ºÆ¤Ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¡£µå¾ì¤Ï´¿À¼¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢2²óÀèÆ¬¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏËÌ»³¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤ØÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÏÍ·¥´¥í¡£ÂÇÀÊÁ°»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.400¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë