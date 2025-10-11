ドジャースは14日まで試合なし

ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地・フィリーズとの地区シリーズ第4戦にサヨナラ勝ちし、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。日本のドジャースファンが大喜びする中、ファンが気づいたのは“空白の3日間”。「マジか」「寂しい」と嘆く声が寄せられている。

劇的なサヨナラで突破を決めた。延長11回、2死満塁。パヘスの打球はどん詰まりの投手ゴロだった。ただ、投手のカーカリングが焦ったのか本塁に送球し、悪送球に。キム・ヘソンがサヨナラのホームを踏んだ。

佐々木朗希投手が1セーブ、3イニングのロングリリーフを見せるなど活躍したこのシリーズ。日本でも大きな注目を浴びた一方で、ドジャースロスに陥るファンも。リーグ優勝決定シリーズの対戦相手はいまだ決まっていなく、第1戦は13日（同14日）に予定されている。

そのため、ドジャースは3日間のオフが設けられている。SNSでは「ドジャースの試合がないとつまらない」「ドジャースの試合のない日は心の安定が保たれる」「ドジャース戦もお休みなので、この休みは気楽に過ごせますが」と言ったコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）