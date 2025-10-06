奮起求められる若手がズラリ

中日は6日、「みやざきフェニックス・リーグ」の参加選手を発表した。投手はドラフト1位ルーキー、金丸夢斗ら12人。野手は鵜飼航丞外野手ら13選手がメンバーとなった。

世代ナンバーワン左腕の金丸は15試合の先発で防御率2.61と好数字を残しながらも白星に恵まれず2勝6敗に終わった。今季最終戦でトミー・ジョン手術から復活した2023年ドラフト1位右腕の草加勝投手も、来季からのフル回転に向けて自己を磨く。

野手では今季30試合で打率.189の鵜飼や、20試合の出場で打率.173だった福永裕基内野手、村松開人内野手ら、奮起が求められる若手を中心に13人（捕手含む）が“指名”された。3年連続で最下位だった中日は今季、井上新監督のもと63勝78敗2分けで4位だった。

フェニックス・リーグにはイースタン・リーグ8球団、ウエスタン・リーグ6球団に加え、四国アイランドリーグplus選抜、日本独立リーグ野球機構選抜、韓国プロ野球選抜の2チームも参加。計18チームで27日まで開催される。（Full-Count編集部）