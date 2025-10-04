簡単！基本のカボチャの煮物【材料】（4人分）カボチャ 1/4個サヤインゲン 2~3本塩(ゆでる用) 少々だし汁 400~500ml酒 大さじ 3みりん 大さじ 2砂糖 大さじ 2しょうゆ 大さじ 2【下準備】1、カボチャは種を取り、皮を所々削いで一口大に切る。2、サヤインゲンは軸を少し切り落とし、塩少々を入れた熱湯でゆでて水に取り、粗熱が取れれば2cmの長さに切る。【作り方】1、鍋にカボチャの皮面を下にして並べ、ヒタヒタにだし汁を加え、強火にかける。2、煮立てば中火にし、酒、みりん、砂糖を加え、カボチャに竹串がス〜ッと刺さる位まで、12〜15分煮る。煮汁が全体にまわりにくい場合は、弱めの中火で落とし蓋をして下さい。落とし蓋に煮汁があたって、全体に広がります。3、最後にしょうゆを加え、更に2〜3分煮る。器に盛り、彩りにサヤインゲンを散らす。