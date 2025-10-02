一般社団法人「日本仏教協会」が30日までに、公式サイトを更新。お笑い芸人の千原せいじ（55）が、同協会の顧問から辞任していたことを声明文で発表した。



【写真】日本仏教協会「千原靖賢」の名刺

公式サイトでは「千原せいじ氏が日本仏教協会顧問を辞任した経緯の事実をお報せ致します」として、文書を公開。「大変皆様方から、千原せいじ氏がSNS上で炎上後、日本仏教協会顧問を辞任した件で日本仏教協会宛てに問い合わせが大変多いので、日本仏教協会顧問を辞任した経緯の事実をお答え致します」として、「千原せいじ氏は5月に不快な行動をとった為、日本仏教協会 代表理事が注意したところ、本人から辞任したい意向があったので、辞任を認めました」と発表した。



また「炎上する以前に日本仏教協会顧問を辞任しています」と知らせ、「ですので、千原せいじ氏がSNS上で炎上している件については、当会は全く無関係です」と関係外であることを強調していた。



千原せいじは2024年5月に、天台宗で得度式（仏門に入り、僧侶になるための儀式）を挙げ、「千原靖賢」（ちはら・せいけん）和尚となったことを発表。同年11月からは、日本仏教協会で「千原靖賢」として顧問に就任したことも発表された。自身のインスタグラムでは、同協会顧問職の名刺も公開していた。今年7月には、“ジョーカー議員”として知られる埼玉県戸田市の市議会議員・河合悠祐氏と自身のYouTubeチャンネルで対談。その際に「お前、いじめられっ子やったやろ？」などと発言し、物議を醸していた。



（よろず～ニュース編集部）