ポストシーズン初陣は自身初の1試合2HR

【MLB】ドジャース 10ー5 レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

また初の記録を打ち立てた。ドジャース・大谷翔平投手は30日（日本時間10月1日）、レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に「1番・指名打者」で先発出場。自身初のポストシーズン1試合2本塁打の活躍で勝利に貢献した。実は、意外すぎる史上初のレコードを生んだようだ。

初回先頭、剛腕グリーンの100.4マイル（約161.6キロ）をフルスイング。右翼スタンドへ打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、角度21度の弾丸ライナーの先制弾を叩き込んだ。さらに6回2死一塁、右腕フィリップスから打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）の強烈な2ランを叩き込んだ。

今ポストシーズンの初陣で鮮烈すぎる活躍を見せたが、振り返ると第2・3・5打席は三振に打ち取られていた。一夜明け米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は自社X（旧ツイッター）を更新。「ポストシーズン1試合で2本塁打と3三振をを同時記録するのは、ショウヘイ・オオタニがMLB史上初の選手」として、大谷が“珍記録”を生んだことを紹介した。

両極端の尖った“活躍”に伴う大谷の初のレコードにファンも注目。「誰も彼にはなれない」「いいのか悪いのか笑」「相変わらず史上初メーカーすぎる」「でも、あの記録的な打球速度を見た？ スタットキャスト導入後、ナ・リーグのワイルドカードシリーズであんなに速い打球のホームランを打った選手は他にいません」などと驚きが広がった。（Full-Count編集部）