¹Ã»Ò±à¥¢¥ë¥×¥¹¤ËÄ¶ÂçÊª¡Ä¥¢¥Æ¥ó¥É¤·¤¿OB¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·Ò¤¬¤ê¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÊó¹ð¤ËSNSÁûÁ³
¥¢¥Ã¥×¥ëCEO¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯»á¤¬ºå¿ÀÀï¤ò´ÑÀï
¡¡¹Ã»Ò±à¤òË¬Ìä¤·¤¿Ä¶ÂçÊª¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¼Ò¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤¬26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À-ÃæÆüÀï¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤ÈSNS¤ÏÁûÁ³¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·Ò¤¬¤ê¤ä¤Í¤ó¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥Ã¥¯»á¤Ï27Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖµþÅÔ¤Ç¤ÏiPad¤ÇÀ¸ÅÌ¤È°ì½ï¤ËÌ¡²è¤òºî¤ê¡¢AppleÇßÅÄ¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ëÁ°¤Ë¤¿¤³¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÆüËÜ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¥´¥¶¥¤¥Þ¥¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¸µºå¿À¤Î½©»³ÂóÌ¦¤µ¤ó¤¬¥¢¥Æ¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½©»³¤µ¤ó¤â¡ÖÍèÆü¤µ¤ì¤Æ¤ë¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¼«¿È¤ÎX¤ÇÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¡£¡Ö°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«??!!!¡×¡ÖÎäÀÅ¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤ÈÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤Æ¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¡¼¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë