¤­¤Î¤¦Ìë¡¢ÀÄ¿¹»Ô¤Ç¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿JNN¤Îµ­¼Ô¤¬¶ÛÇ÷¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

µ­¼Ô
¡ÖÀÄ¿¹»ÔÏ²²¬¤Ç¼ÖÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Âæ¤¬²£Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¾ÃËÉ¼Ö¡¢¤½¤·¤ÆµßµÞ¼Ö¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×

¤­¤Î¤¦¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¡¢ÀÄ¿¹»Ô¤Î¹ñÆ»¸òº¹ÅÀ¤Ç·Ú¾èÍÑ¼ÖÆ±»Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢µï¹ç¤ï¤»¤¿JNN¤Îµ­¼Ô¤¬»ö¸ÎÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

µ­¼Ô¡Ê¾ÃËÉ¤Ø¤ÎÄÌÊó¡Ë
¡Ö1Âæ¤¬²£Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¿ô¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£1Âæ¤ÏÁ°Êý¤¬ÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

²£Å¾¤·¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿Í¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

µ­¼Ô¡Ö¡Ê²£Å¾¤·¤¿¼Ö¤Ë¡ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×
½÷À­¡Ö¤Ï¤¤¡×
µ­¼Ô¡Ö¤¤¤ÞµßµÞ¼Ö¸Æ¤ó¤Ç¤ë¡£°Õ¼±¤Ê¤¤Êý¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£