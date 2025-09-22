ロシアのプーチン大統領は22日、アメリカとの核軍縮条約「新START」をめぐり、来年2月の失効後に1年間、延長する用意があると述べました。核兵器をめぐるアメリカとの対話に前向きな姿勢をアピールした形です。

「新START」（＝新戦略兵器削減条約）は、アメリカとロシアの間で、戦略核弾頭や大陸間弾道ミサイルなどの数を制限することを定めた枠組みです。

ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領は22日、安全保障会議で演説し、来年2月に失効するアメリカとの新STARTをめぐり、「条約の遺産を全面的に放棄することは誤りだ」として、その意義を強調しました。

その上で、アメリカも同様の措置を取ることを条件に、失効後も「1年間は主要な合意を順守する用意がある」と述べ、1年間の延長を提案しました。

「この提案は、アメリカとの戦略対話を促進する大きな一歩になりうる」とも述べていて、トランプ政権との核兵器をめぐる対話に前向きな姿勢をアピールした形です。