司会者が主張、大谷は“事実上”「13年間MLBでプレー」と称賛

現役の中で並み居る名選手を抑えてナンバーワンに選ばれた。米スポーツ局「MLBネットワーク」は19日（日本時間20日）、将来に野球殿堂入りする可能性の高い順に、殿堂入りが確定的な現役野手のランキングを発表。ドジャースの大谷翔平投手が堂々の1位に入った。

同番組の司会を務めるグレッグ・アムシンガー氏が、トップ9のランキングを発表。3位のマイク・トラウト（エンゼルス）、2位のアーロン・ジャッジ（ヤンキース）を抑え、大谷が1位となった。

アムシンガー氏は「そして1位は、もうご存じですよね。ショウヘイ・オオタニ。8年間プレーし、そのうちの5年間は投手としてもプレーしました。それを少しだけ考えてみましょう。私が思うに、それは13年間MLBでプレーしたことになります」と述べ、投手と打者としてトップクラスで2人分の活躍をしていると強調。「彼はユニコーンで、私たちが以前見たことがない活躍をしているのです。ショウヘイ・オオタニが、飛び抜けて確定な存在です」と称賛した。

ランキングには4位ホセ・アルトゥーベ（アストロズ）、5位フレディ・フリーマン（ドジャース）、6位ノーラン・アレナド（カージナルス）、7位ホセ・ラミレス（ガーディアンズ）、8位ブライス・ハーパー（フィリーズ）、9位ムーキー・ベッツ（ドジャース）が選ばれた。（Full-Count編集部）