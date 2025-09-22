「あんぱん」細田佳央太の“嫉妬”にミセス大森がツッコミ「役者過ぎるだろ」
俳優の細田佳央太（23歳）が、9月19日にNHKの公式YouTubeチャンネルで配信された、「【あんぱん】スペシャルトークライブ」に出演。「あんぱん」で河合優実と妻夫木聡が良い関係にあることに“嫉妬”していると話し、Mrs. GREEN APPLE・大森元貴から「役者過ぎるだろ」とツッコミが入った。
朝ドラ「あんぱん」のチーフ・プロデューサーである倉崎憲氏と、いせたくや役を演じたMrs. GREEN APPLE・大森元貴が「あんぱん」のトークライブを配信することになり、ゲストに「あんぱん」に出演した細田佳央太が登場した。
細田が演じた豪ちゃんと結婚の約束をしていた河合優実演じる蘭子が、豪ちゃんが戦死した後、妻夫木聡演じる八木と良い関係にあることに、視聴者から「嫉妬しないんですか？」と聞かれることがよくあるそうで、細田は「俺はすっごい正直なこと言うと、『うわ、妻夫木さんとお芝居できんの羨ましい！』って」と、別の意味で嫉妬していると告白。
大森が「そっち！？ 役者すぎるだろ！」とツッコミを入れると、細田は「いや、本当に。俺も戦地で戦うシーンがあるんだとしたら、妻夫木さんとお会いしたかった」と語った。
