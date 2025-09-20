¤ª¤ä¤¹¤ßÃæ¤ÎÇ¤ò¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡ÄÁÛÄê³°¤Î¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ëÆ°¤¡Ù¤Ë£±Ëü¤¤¤¤¤Í¡ÖÂ¾¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤«¤Ê¤¤¤Î¥¹¥´¥¤¡×¡Ö¥Ô¥³¥Ô¥³¤·¤Æ¤ë£÷¡×
¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¤¤È¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤Ï1Ëü2000·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ô¤³¤Ô¤³¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¦¤Á¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë～¡ª¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤«¼õ¿®Ãæ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤ª¤ä¤¹¤ßÃæ¤ÎÇ¤ò¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Û
¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¤ÇÇ¤Á¤ã¤ó¤ò»£±Æ
Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¾Æ¤²Û»Ò¤È¥¯¥ìー¥×¤Î¤ªÅ¹ ¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¡£´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂ¤Î¾å¤Ë´é¤ò¾è¤»¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤ò»£±Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤Ý¤À¤±¹âÂ®¤Ç¥Ô¥³¥Ô¥³¤ÈÆ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤³¤Î±ÇÁü¤ò¤ß¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ïー¥È¤ò·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿²¤Æ¤¤¤ë¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤¬µÞ¤Ë¥Ó¥ç¥¤ー¥ó¤ÈÁ°Â¤ò¿¤Ð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¤·¤Ã¤Ý¤¬°ìÀ¸·üÌ¿Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ô¤³¤Ô¤³¤Î¤·¤Ã¤Ý¤Ë²Ä°¦¤¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð
¤»¤ï¤·¤Ê¤¯Æ°¤¯Ç¤Á¤ã¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¤ò¸«¤¿Threads¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤ºー¤Ã¤È¸«¤Æ¤ë¤È²¿¸Î¤«¾Ð¤¨¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ô¥³¥Ô¥³¿¬Èø¤ä¤Ð¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡ª²Ä°¦¤¤¤¤～¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¾Æ¤²Û»Ò¤È¥¯¥ìー¥×¤Î¤ªÅ¹ ¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡×¤Ç¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ªÅ¹¤Î¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¾Æ¤²Û»Ò¤È¥¯¥ìー¥×¤Î¤ªÅ¹ ¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§tonakai
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
