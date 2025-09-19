¡Ö¤½¤ÎÀ³Ê¡¢Ä¾¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×ºÆ²ñ¤·¤¿¤é¡ØÉÂµ¤¤Ç·ãÁé¤»¡Ù¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í ¢ª ¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¿È¶á¤Ê¿Í¤ÎÍÆ»Ñ¤¬ÆÍÁ³¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤È¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÇØ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥°¥ó¤È¿¤Ó¤¿¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿Í§¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤¬Í§¿Í¤È²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¡¢¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ
Í§¿ÍA»Ò¤È¤Ï·ëº§¤ä½Ð»º¡¢½¢¿¦¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦¿ôÇ¯²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤è¤¦¤ä¤¯¤ª¸ß¤¤¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬¹ç¤¤¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë2¿Í¤Ç²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
A»Ò¤È¤ÎºÆ²ñ¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëµï¼ò²°¡£
¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿A»Ò¤Ï¡¢°ì½ÖÃ¯¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ø·ã¤ä¤»¡Ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª
·ã¤ä¤»¤ÎÍýÍ³
°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÉÔ·ò¹¯¤ÊÁé¤»Êý¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»×¤ï¤º²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯Áé¤»¤¿¤Í¡ª¡×
¤½¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤ÈA»Ò¤Ï¿¼¹ï¤½¤¦¤Ë»ö¾ð¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼Â¤Ï¤Í¡¢Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢°ìÀ¸ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡Ä¡Ä10kg°Ê¾åÁé¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
°ì½Ö¡ØÁé¤»¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÃÑ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢ÉÂ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢¶»¤¬ÄË¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¿¿Áê
A»Ò¤Î¹ðÇò¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤ò¤·¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¢¤ê¡¢A»Ò¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·ー¤Çµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢A»Ò¤¬¡Ö¤Ä¤¤¤Ç¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ÀÍÕ¤Ë´Å¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢È¯¿Ê¤¹¤ëÁ°¤ËA»Ò¤¬¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ÖÆâ¤ÇA»Ò¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤È»ä¤Î2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¾×·â¤Î¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿µ¤Ê¬
¡Ö¤¢¤¤¤ÄÁé¤»¤¿¤Ç¤·¤ç¡© ¤â¤¦¤¹¤ó¤´¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢²¶¤âÉÕ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
A»Ò¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶Ã¤¡Ö¤¨¡© ÉÂµ¤¤ÇÁé¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢A»Ò¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¡Ê¾Ð¡Ë ¤¢¤¤¤Ä¤«¤é·ò¹¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤é²¿¤¬»Ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤·ò¹¯¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤«¤é¡Ø¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÊÀ³Ê¤ÎA»Ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«ÉÂµ¤¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬±³¤À¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤ÏA»Ò¤Î¹ðÇò¤ò¼õ¤±¡¢ËÜµ¤¤Ç¿´ÇÛ¤·¤ÆËÜµ¤¤Ç¶»¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¿´ÄìÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£
