¡Ú¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Û⼩¾¾Ì¤²Ä⼦¡¢⼩À¶⽔°¡Èþ¡¢²Ö¼é¤æ¤ß¤ê¡¢º´Æ£ÂóÌéÅÐÃÅ¤ÎºÇÂ®¾å±Ç»î¼Ì¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤ÎÇÛ¿®Ä¾Á°1¡¦2ÏÃ»î¼Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£⼩¾¾Ì¤²Ä⼦¡¢⼩À¶⽔°¡Èþ¡¢²Ö¼é¤æ¤ß¤ê¡¢º´Æ£ÂóÌé¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ËÌ¾ò»Ê¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´¶ÌµÎÌ¡ª¡¡²øÅð¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤ËÊ±¤·¤¿ ¡É3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡É ¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
1981Ç¯¡Á1984Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ËÌ¾ò»Ê¸¶ºî¤Î⼤⼈µ¤Ì¡²è¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¡£
µÊÃã¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÈþ⼈»°»ÐËå¤ÎÆ·¡¢Þ¥¡¢°¦¤¬¡¢²øÅð¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤È¤·¤Æ¥¯¡¼¥ë¤ËÌë¤ò¶î¤±¡¢²ÚÎï¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä·º»ö¤È¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÎø¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢⽇ËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥¸¥¢¡¢²¤⽶¤Ç¤â¶¯¤¤⼈µ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2022Ç¯¤Ë¤Ï¸¶²èÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤â¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤¬¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅÁÀâÅª¤ÊºîÉÊ¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤¬º£Ç¯¡¢´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á²½¡ª¡¡2025Ç¯9⽉26⽇¡Ê⾦¡Ë¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
9⽉17⽇¡Ê⽊¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡ÙÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤¿1¡¦2ÏÃ»î¼Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ÎÍè⽣Æ·Ìò¡¦⼩¾¾Ì¤²Ä⼦¡¢Íè⽣Þ¥Ìò¡¦⼩À¶⽔°¡Èþ¡¢Íè⽣°¦Ìò¡¦²Ö¼é¤æ¤ß¤ê¡¢Æâ³¤½ÓÉ×Ìò¡¦º´Æ£ÂóÌé¤¬ÅÐÃÅ¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë²øÅð¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤ËÊ±¤·¤¿3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤âÅÐ¾ì¡¢ÎáÏÂ¤ËºÆÃÂ⽣¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤ÎÌ¥⼒¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
ÂçÀ¹¶·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌÏÍÍ¤òÁáÂ®¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡ª
¡ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù1¡¦2ÏÃ»î¼Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È
²ñ¾ì¤Ë¤Ï´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡ÙºÇÂ®¾å±Ç¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ÇËþÀÊ¤Ë¡£Ado¤¬²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØCatʼs Eye¡Ù¤Ë¾è¤»¤ÆÍè⽣Æ·Ìò¡¦⼩¾¾Ì¤²Ä⼦¡¢Íè⽣Þ¥Ìò¡¦⼩À¶⽔°¡Èþ¡¢Íè⽣°¦Ìò¡¦²Ö¼é¤æ¤ß¤ê¡¢Æâ³¤½ÓÉ×Ìò¡¦º´Æ£ÂóÌé¤Î£´Ì¾¤¬À¹⼤¤ÊÇï⼿¤Ë·Þ¤¨¤é¤ìÅÐ¾ì¡£
¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿⼩¾¾¤Ï¡Ö¶Ã¤¤ÈÉÔ°Â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¡ÊÁ°ºî¤ÎÆ·Ìò¡Ë⼾⽥·Ã⼦¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤ò¡Ø¤¤¤Ã¤¿¤óËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ù¤È⽩»æ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£⼿±þ¤¨¤â⾃¿®¤â¤Ê¤¯ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¤¤¤±öÇß¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¾¿Æ¤¬¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤Î⼤¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦²Ö¼é¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¡Ø²Ö¼é¤µ¤ó¤Î»×¤¦°¦¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È⾔¤ï¤ì¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÎ×¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î⽇¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤¤¤Ä¤«Î¾¿Æ¤Ë⾃Ëý¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤ËÎ¾¿Æ¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ⼀ÈÖ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÈÂ²¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ò¤¹¤Ç¤Ë⾒¤¿¤È¤¤¤¦4⼈¤Ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢⼩¾¾¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡¡¡Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ë¡ØCATʼS EYE¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤·¤¤¡ØMAGIC¡Ù¤âÎáÏÂ¤Î¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤ËËÜÅö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤«¤é⿃È©¤¬⽌¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈAdo¤¬⼿¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¤òÀä»¿¡£
⼩À¶⽔¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤Î°¦¤é¤·¤µ¤ÈÎáÏÂ¤Î´¶³Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ⽣¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂÀ⿎È½¡£
º´Æ£¤â¡ÖËÌ¾òÀè⽣¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤ÎÌ¥⼒¤Ïºî²è¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜºî¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤Ë¤Ê¤ë⽅¤â¤É¤ÎÀ¤Âå¤Î⽅¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¡¢⽝ÌÄ½ð¤Î⾯¡¹¤âÁ°ºî°Ê¾å¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¥í¡¼¥Þ¤Î⼥¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤«¤é¤ÎÍ½¹ð¾õ¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ë¡ª
¶Ã¤¯ÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤ò¤è¤½¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3⼈ÁÈ¤Î²øÅð¤¿¤Á¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡Ö¥í¡¼¥Þ¤Î⼥¡×¤Î³¨¤Ë⼿¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤ËÆ´¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý⼈¤Î3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿⾐Áõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤Ë⼩¾¾¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤µ¤Ã¤ÃÏ²¼Ãó⾞¾ì¤Ç¤ª⾒¤«¤±¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3⼈¤¬ÃÏ²¼Ãó⾞¾ì¤òñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¯»Ñ¤¬¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÎ¢Â¦¤òÈäÏª¡£
¥¢¥Ë¥á¤ò¤¹¤Ç¤Ë⾒¤¿¤È¤¤¤¦3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊ¡⽥¤Ï¡Ö¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤ÏÊª⼼¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤éÊª¸ì¤ÎÆâÍÆ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£²ó¥¢¥Ë¥á¤òÇÒ⾒¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë⾯⽩¤¤ÀßÄê¤Ê¤ó¤À¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ãë¤âÌë¤âÊÌ¤Î¥Ï¥é¥Ï¥é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥ª¥ì¥È¥í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¤¤Þ¤À¤«¤é¤³¤½²Ä°¦¤¯⾒¤¨¤ë¥ì¥È¥í¤µ¤È¿·¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¯ÇÒ⾒¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥Ë¥á¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ·¤È½ÓÉ×¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤Ê¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÎø°¦¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¡ª¡Ê¤À¤«¤é¡Ë²øÅð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë⾔¤¹¤ë⼀Ëë¤â¡£
3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤â»²²Ã¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Õ¥ê¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£
Ãë¤ÏµÊÃãÅ¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢Ìë¤Ï²øÅð¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤È¤¤¤¦⼆¤Ä¤Î´é¤ò¤â¤ÄÍè⽣»°»ÐËå¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö»ä¤Î°Õ³°¤Ê ¡É¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î´é¡É ¡×¤ò¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
⼩¾¾¤Ï¡Ö50Âå¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¸ª¤ò¤â¤Ä⼥¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¸ª¤¬50Âå¤Î¤ª¤¸¤µ¤óÊÂ¤ß¤À¤è¤È⾔¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¥³¥ê¤¹¤®¤Æ¥Ð¥¥Ð¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È°Õ³°¤Ê⼀⾯¤òÈäÏª¡£
⼩À¶⽔¤Ï¡ÖÉô²°¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¡¢²Ö¼é¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡Ä»þ¡¹¡¢ÊÐ⾷²È¤Ç¤¹¡×¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¤·¤å¤ß¤Ï¤ª¤«¤·¤Å¤¯¤ê¡×¤È¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î´é¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤â¡Ö¥Ð¥¤¥È¤Ç¥Ý¥ó¥³¥Ä¡×¡ÊÊ¡⽥¡Ë¡Ö¥¢¥é¡¼¥à¤¤¤é¤º¡×¡Ê¤æ¤á¤Ã¤Á¡Ë¡ÖÉÝ¤¬¤ê²°¤µ¤ó¡×¡Ê¤«¤Ê¤Ç¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¹ç¤ï¤»¤Æ⾚Íç¡¹¤Ê¤â¤¦⼀¤Ä¤Î´é¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤ÇOP¡¦ED¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëAdo¤«¤é¤³¤Î⽇¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¡ª
¡Ö¡ØMAGIC¡Ù¤Ï¡¢²ÄÎù¤Ç¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤È¶¦¤ËÍÙ¤ê¤À¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Î»ì¤Ç¤Ï»°»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ê²ÄÎù¤Ê⾔ÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²Î¤¤⽅¤Ê¤ÉÌ¥⼒¤¬Âô⼭¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡ØCAT'S EYE¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°É⾥¤µ¤ó¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÎáÏÂ¤Ë¤Þ¤¿⽣¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤Î¡ØCAT'S EYE¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØMAGIC¡Ù¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØCATʼS EYE¡Ù¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤Î¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤ò¤ª¤¯¤ê½Ð¤¹¥Á¡¼¥à¤Î⼀°÷¤È¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¡ÊÀè⾏¾å±Ç²ñ¤Ç¡ËAdo¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËÎ®¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤æ¤á¤Ã¤Á¤â¡ÖAdo¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤È¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤é¤·¤µ¤¬⼊¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£OP¡¦ED¤âºÇ⾼¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¸¶ºî¼Ô¤ÎËÌ¾ò»Ê¤«¤é¤ÎÄ¾É®¥¤¥é¥¹¥È⼊¤ê⾊»æ¤¬¥¥ã¥¹¥È4⼈¤ØÂ£¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤³¤Î⽇⼀ÈÖ¤ÎÇï⼿³åºÓ¡ª
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿⾊»æ¤ò⼿¤Ë¤·¤¿ÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È⼤´î¤Ó¡£
⼩À¶⽔¤Ï¡Ö²ÈÊõ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È⼤ÀÚ¤½¤¦¤Ë¡¢²Ö¼é¤â¡Ö¤ª⽗¤µ¤ó¡¢¤ª⺟¤µ¤ó¤É¤¦¤·¤è¤¦¡ª¡¡ËöÂå¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ⾏¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢⼩¾¾¤è¤ê¡Ö²þ¤á¤ÆÎáÏÂ¤ËÁÉ¤ë¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¡¢³§¤µ¤ó¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¶õµ¤´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÎáÏÂ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â⾒¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£²û¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é⾒¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯⽅¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ⾒¤ÆÄº¤¯⽅¤âº£¤Î´¶À¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ´¤ì¤È⻘½Õ¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤︕¡×¤È²ñ¾ì¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¡×¡Ö¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡×¤Î¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î³Ý¤±À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ËÜºî¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¥ã¥Î¥óË¤¤È¤È¤â¤Ë²Ú¡¹¤·¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¢¨¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤Î¡Ö¡¦¡×¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡£
¡ÊC¡ËËÌ¾ò»Ê/¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡ã¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù1¡¦2ÏÃ»î¼Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¡ä
²ñ¾ì¤Ë¤Ï´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡ÙºÇÂ®¾å±Ç¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ÇËþÀÊ¤Ë¡£Ado¤¬²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØCatʼs Eye¡Ù¤Ë¾è¤»¤ÆÍè⽣Æ·Ìò¡¦⼩¾¾Ì¤²Ä⼦¡¢Íè⽣Þ¥Ìò¡¦⼩À¶⽔°¡Èþ¡¢Íè⽣°¦Ìò¡¦²Ö¼é¤æ¤ß¤ê¡¢Æâ³¤½ÓÉ×Ìò¡¦º´Æ£ÂóÌé¤Î£´Ì¾¤¬À¹⼤¤ÊÇï⼿¤Ë·Þ¤¨¤é¤ìÅÐ¾ì¡£
¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿⼩¾¾¤Ï¡Ö¶Ã¤¤ÈÉÔ°Â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¡ÊÁ°ºî¤ÎÆ·Ìò¡Ë⼾⽥·Ã⼦¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤ò¡Ø¤¤¤Ã¤¿¤óËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ù¤È⽩»æ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£⼿±þ¤¨¤â⾃¿®¤â¤Ê¤¯ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¤¤¤±öÇß¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¾¿Æ¤¬¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤Î⼤¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦²Ö¼é¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¡Ø²Ö¼é¤µ¤ó¤Î»×¤¦°¦¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È⾔¤ï¤ì¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÎ×¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î⽇¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤¤¤Ä¤«Î¾¿Æ¤Ë⾃Ëý¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤ËÎ¾¿Æ¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ⼀ÈÖ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÈÂ²¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ò¤¹¤Ç¤Ë⾒¤¿¤È¤¤¤¦4⼈¤Ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢⼩¾¾¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡¡¡Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ë¡ØCATʼS EYE¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤·¤¤¡ØMAGIC¡Ù¤âÎáÏÂ¤Î¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤ËËÜÅö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤«¤é⿃È©¤¬⽌¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈAdo¤¬⼿¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¤òÀä»¿¡£
⼩À¶⽔¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤Î°¦¤é¤·¤µ¤ÈÎáÏÂ¤Î´¶³Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ⽣¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂÀ⿎È½¡£
º´Æ£¤â¡ÖËÌ¾òÀè⽣¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤ÎÌ¥⼒¤Ïºî²è¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜºî¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤Ë¤Ê¤ë⽅¤â¤É¤ÎÀ¤Âå¤Î⽅¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¡¢⽝ÌÄ½ð¤Î⾯¡¹¤âÁ°ºî°Ê¾å¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¥í¡¼¥Þ¤Î⼥¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤«¤é¤ÎÍ½¹ð¾õ¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ë¡ª
¶Ã¤¯ÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤ò¤è¤½¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3⼈ÁÈ¤Î²øÅð¤¿¤Á¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡Ö¥í¡¼¥Þ¤Î⼥¡×¤Î³¨¤Ë⼿¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤ËÆ´¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý⼈¤Î3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿⾐Áõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤Ë⼩¾¾¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤µ¤Ã¤ÃÏ²¼Ãó⾞¾ì¤Ç¤ª⾒¤«¤±¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3⼈¤¬ÃÏ²¼Ãó⾞¾ì¤òñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¯»Ñ¤¬¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÎ¢Â¦¤òÈäÏª¡£
¥¢¥Ë¥á¤ò¤¹¤Ç¤Ë⾒¤¿¤È¤¤¤¦3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊ¡⽥¤Ï¡Ö¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤ÏÊª⼼¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤éÊª¸ì¤ÎÆâÍÆ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£²ó¥¢¥Ë¥á¤òÇÒ⾒¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë⾯⽩¤¤ÀßÄê¤Ê¤ó¤À¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ãë¤âÌë¤âÊÌ¤Î¥Ï¥é¥Ï¥é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥ª¥ì¥È¥í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¤¤Þ¤À¤«¤é¤³¤½²Ä°¦¤¯⾒¤¨¤ë¥ì¥È¥í¤µ¤È¿·¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¯ÇÒ⾒¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥Ë¥á¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ·¤È½ÓÉ×¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤Ê¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÎø°¦¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¡ª¡Ê¤À¤«¤é¡Ë²øÅð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë⾔¤¹¤ë⼀Ëë¤â¡£
3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤â»²²Ã¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Õ¥ê¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£
Ãë¤ÏµÊÃãÅ¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢Ìë¤Ï²øÅð¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤È¤¤¤¦⼆¤Ä¤Î´é¤ò¤â¤ÄÍè⽣»°»ÐËå¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö»ä¤Î°Õ³°¤Ê ¡É¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î´é¡É ¡×¤ò¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
⼩¾¾¤Ï¡Ö50Âå¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¸ª¤ò¤â¤Ä⼥¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¸ª¤¬50Âå¤Î¤ª¤¸¤µ¤óÊÂ¤ß¤À¤è¤È⾔¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¥³¥ê¤¹¤®¤Æ¥Ð¥¥Ð¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È°Õ³°¤Ê⼀⾯¤òÈäÏª¡£
⼩À¶⽔¤Ï¡ÖÉô²°¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¡¢²Ö¼é¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡Ä»þ¡¹¡¢ÊÐ⾷²È¤Ç¤¹¡×¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¤·¤å¤ß¤Ï¤ª¤«¤·¤Å¤¯¤ê¡×¤È¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î´é¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤â¡Ö¥Ð¥¤¥È¤Ç¥Ý¥ó¥³¥Ä¡×¡ÊÊ¡⽥¡Ë¡Ö¥¢¥é¡¼¥à¤¤¤é¤º¡×¡Ê¤æ¤á¤Ã¤Á¡Ë¡ÖÉÝ¤¬¤ê²°¤µ¤ó¡×¡Ê¤«¤Ê¤Ç¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¹ç¤ï¤»¤Æ⾚Íç¡¹¤Ê¤â¤¦⼀¤Ä¤Î´é¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤ÇOP¡¦ED¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëAdo¤«¤é¤³¤Î⽇¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¡ª
¡Ö¡ØMAGIC¡Ù¤Ï¡¢²ÄÎù¤Ç¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤È¶¦¤ËÍÙ¤ê¤À¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Î»ì¤Ç¤Ï»°»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ê²ÄÎù¤Ê⾔ÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²Î¤¤⽅¤Ê¤ÉÌ¥⼒¤¬Âô⼭¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡ØCAT'S EYE¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°É⾥¤µ¤ó¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÎáÏÂ¤Ë¤Þ¤¿⽣¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤Î¡ØCAT'S EYE¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØMAGIC¡Ù¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØCATʼS EYE¡Ù¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤Î¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤ò¤ª¤¯¤ê½Ð¤¹¥Á¡¼¥à¤Î⼀°÷¤È¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¡ÊÀè⾏¾å±Ç²ñ¤Ç¡ËAdo¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËÎ®¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤æ¤á¤Ã¤Á¤â¡ÖAdo¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤È¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤é¤·¤µ¤¬⼊¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£OP¡¦ED¤âºÇ⾼¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¸¶ºî¼Ô¤ÎËÌ¾ò»Ê¤«¤é¤ÎÄ¾É®¥¤¥é¥¹¥È⼊¤ê⾊»æ¤¬¥¥ã¥¹¥È4⼈¤ØÂ£¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤³¤Î⽇⼀ÈÖ¤ÎÇï⼿³åºÓ¡ª
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿⾊»æ¤ò⼿¤Ë¤·¤¿ÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È⼤´î¤Ó¡£
⼩À¶⽔¤Ï¡Ö²ÈÊõ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È⼤ÀÚ¤½¤¦¤Ë¡¢²Ö¼é¤â¡Ö¤ª⽗¤µ¤ó¡¢¤ª⺟¤µ¤ó¤É¤¦¤·¤è¤¦¡ª¡¡ËöÂå¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ⾏¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢⼩¾¾¤è¤ê¡Ö²þ¤á¤ÆÎáÏÂ¤ËÁÉ¤ë¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¡¢³§¤µ¤ó¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¶õµ¤´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÎáÏÂ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â⾒¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£²û¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é⾒¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯⽅¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ⾒¤ÆÄº¤¯⽅¤âº£¤Î´¶À¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ´¤ì¤È⻘½Õ¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤︕¡×¤È²ñ¾ì¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¡×¡Ö¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡×¤Î¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î³Ý¤±À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ËÜºî¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¥ã¥Î¥óË¤¤È¤È¤â¤Ë²Ú¡¹¤·¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¢¨¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤Î¡Ö¡¦¡×¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡£
