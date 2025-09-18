DRIMAGE JAPANは9月18日、プレイステーション 5/Xbox Series X/S/PC用次世代チームベースPvPゲーム「Arkheron（アーケロン）」のアナウンストレーラーを公開した。

本作は、Bonfire Studiosによる、3人1組のハイスピードでダイナミックなPvPアクションゲーム。「記憶」が武器へと変化し、武器を手にすることで様々な技が使用可能に。仲間たちとアーケロンの世界を生き抜き、謎めいたタワーの頂上を目指していく。

今回、アーケロンの世界観やゲームの雰囲気を感じることができるプロモーションムービーが公開。また、Steamを対象に、9月20日～9月22日、9月26日～9月28日の期間で「アルファプレイテスト」として、本作を体験できる機会が用意される。

「アルファプレイテスト」への参加方法は以下の通り。

【参加条件】 1）Steamにアクセスし、ログインしてください。 2）アーケロンのストアページにアクセスし、画面に表示されている「アクセスをリクエスト」をクリックしてください。 3）後ほど、アーケロン運営チームから承認の連絡がSteamの登録で使用したメールアドレスに届きます。 4）承認後、再度Steam「アーケロン」のストアページから「今すぐプレイ」をクリックします。※推奨/必要SPEC情報はSteamストアページをご確認ください。・Steam「Arkheron」のページ 【Arkheron(アーケロン) | 日本公式トレーラー】

さらに、「東京ゲームショウ2025」への出展も決定。クリエイターラウンジでの体験ブース展開や、9月26日にはマウスコンピューターブース特設ステージにて、DRIMAGE JAPAN代表取締役社長・中西啓太氏によるゲーム紹介プレゼンテーションも行なわれる。

9月25日から9月28日に千葉県・幕張メッセで開かれる「TOKYO GAME SHOW 2025」に「Arkheron」も参加

DRIMAGE JAPAN代表取締役社長・中西啓太氏

2025 Bonfire Studios, Inc. Licensed to and portions owned by DRIMAGE Co., Ltd. All rights reserved.