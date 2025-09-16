12人産んだ助産師HISAKO「引退時期は“痛い”って言われる前にパーンと！」葛藤と決意を語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」で人気の助産師HISAKOさんが、「HISAKO引退時期について考え中」と題した動画を公開。現役助産師として世代交代や今後の活動について率直な悩みを語った。
HISAKOさんは冒頭、「引退しようかなと思っています。重大発表。頑張らんでええです。適当でええです。」とインパクトのある発言で視聴者の関心を引きつけたものの、「いや、悩んでるんですよ、今。めっちゃ本気で悩んでるんですよ。」と、実際には引退時期に真剣に思いを巡らせている現状を明かした。
現在48歳のHISAKOさん。「今かかわってるママさんたちって、2000年生まれとかの子もいる。世代や価値観のギャップをますます感じる」と語ったうえで、「私の価値観そのものが歳とともにちょっととろくなってくるというか、若い人たちの心を打たなくなってくるんじゃないか」と世代間コミュニケーションや“老害”と見られることへの葛藤を赤裸々に吐露した。
一方で、「子育てについての知識は変わらないし、誰が聞いても事実として伝えられる。最先端の知識もアップデートして伝え続けたい」と現役への意欲ものぞかせた。そのうえで「まだまだ絶好調でイケてる時にパーンと引退したい。痛いって言われる前に“引退”したい」と潔い思いを明かしている。
流行ワードや若者文化を娘から学んでいることや、「『草』って言葉も知ってるよ！」と、日々若い世代についていこうと努力しているエピソードも披露。「若い助産師にバトンを渡す時期が来ることも真剣に考えてる」とし、活動の引退ラインを「あと10年、60歳で引退。それまでは現役で頑張ってみたい」と設定した。
終盤では、「健康第一で、無理なく自分を癒しながら、あと12年は活動していきたい。『その時はメタバースで活躍するかもしれない』」とジョークを交えつつ、次の人生への意欲も語った。最後は「また次の動画でお会いしましょう。近いうちに引退します、12年後！」と、明るいムードで動画を締めくくっている。
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人