スミスは今季打率.296、17本塁打、OPS.901の好成績

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）

まだ帰ってこれないようだ。ドジャースは12日（日本時間13日）から敵地での同地区ジャイアンツ戦に臨む。シリーズ初戦の先発は山本由伸投手がマウンドに上がるが、試合開始の約3時間30分前にスタメンが発表されると、“相棒”の名前はなし。「またいない」「ダメなんか」と日米ファンに不安が広がっている。

山本とバッテリーを組むのはベン・ロートベット捕手。前回6日（同7日）、敵地でのオリオールズ戦で初コンビを組み、9回2死までノーヒットノーランの快投を引き出したことは記憶に新しい。とはいえ、打線全体で考えると、やはり正捕手のウィル・スミスの不在に注目する声が寄せられた。

スミスは3日（同4日）の敵地・パイレーツ戦の守備中、ファウルが右手に直撃して途中交代。その後は負傷者リストには入らずにチームに帯同し、前日9日（同10日）のロッキーズ戦で先発復帰した。10日（同11日）の同カードではスタメンで出場予定だったが、試合開始1分前にスタメンを外れた。ロバーツ監督は試合後、スミスはまだ腫れが引いてないことを明かした。

ドジャースは11日（同12日）が休養日。同地区の大事なカードからスミスの復活が期待されていたものの、この日もスタメンを外れ、「大丈夫かな」「出来る限り休息を与えたいのかも」「スミスダメなんか」「またスミスがスタメンから外れた……」とファンも落胆の様子。今季は110試合に出場して打率.296、17本塁打、OPS.901の好成績を残す大黒柱の早期復活を期待したい。（Full-Count編集部）