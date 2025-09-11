この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身の新刊『Think Like a Stoic（ストイックに考える）』の発売を記念し、「ストイックに生きることは、宇宙に寄り添うこと。」をテーマに独自の哲学を展開した。動画の中で茂木氏は、「ストイックに生きる」という言葉が単に筋力や我慢強さを意味するものではなく、「この宇宙の法則に従って生きるということ」だと強調。「何を言おうとしても、結局そのやろうとしていることが、この世界の法則に従っていなければ何もできないわけで、それがストイックに生きるということなんですよね」と語った。



また、イーロン・マスク氏を例に挙げ、「彼が作るテスラの電気自動車や火星に行くロケットは、物理法則に従っていなければできない」という事実に触れ、「イーロン・マスクさんというのは非常にストイックな人」と評価。そのうえで「これは物理法則だけじゃなくて、人が動くときのあり方、人がどのように考え、感じるかを理解していないと、人間関係も政治もうまくいかない」と人間社会にも応用できる考え方であることを示した。



茂木氏はストイシズムについて「イデオロギーではなくて、いろんなことの起こり方、進み方、それに寄り添っていく、アラインすること。それがストイシズム」と解説。「ストイックに生きるってことは、一番この宇宙に寄り添って生きる、そういうことだと思う」との持論を展開し、動画を締めくくった。



最後に「いろんなことを書いているんですけど、ぜひお読みいただけたら嬉しいなと思います」と新刊への思いを語り、視聴者にメッセージを送った。