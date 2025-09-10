データ会社「DELTA」が集計した数値

優勝の原動力は打棒だけではなかった。阪神はすでに2年ぶり7度目のリーグ優勝を決めているが、森下翔太外野手は佐藤輝明、大山悠輔両内野手とともに、打線の中心を担った。すでにキャリアハイ級の成績を残しておきながら、打撃以外のリーグトップの指標も際立っている。

中大からドラフト1位で入団し、今季3年目を迎えた森下は80打点、20本塁打ですでに自己最多をマーク。リーグ2冠（36本塁打＆89打点）の佐藤輝との3、4番は抜群の破壊力を誇っている。

さらにセイバーメトリクスの観点からプロ野球の分析を行う株式会社DELTAによると守備全般での貢献度を示すUZRは「11.9」でリーグトップを誇る。まさに打って、守ってチームに貢献しているというわけだ。

森下の守備力にはファンも注目している。SNS上には「守備範囲もかなり広いし球際も強い」「こんなに守備良かったのか」「爆肩で稼いでる」「名手の予感」「余裕すら感じる守備」「守備たまらん」といった称賛の声があがっている。（Full-Count編集部 データ提供：DELTA）



