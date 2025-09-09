¥¨¥Þ¡¦¥ï¥È¥½¥ó¡¢¥°¥Ã¥Á¡õ¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ç½é»²²Ã¤Î¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¤òÌ¥Î»
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î27Æü¤«¤é9·î6Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè82²ó¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¡£±Ç²èº×¤Î½ªÈ×¤Ë¡¢¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤ä¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥Þ¡¦¥ï¥È¥½¥ó¡Ê35¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥°¥Ã¥Á¤Î¥â¥Î¥°¥é¥à¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¡¢2¼ï¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥Þ¡¦¥ï¥È¥½¥ó¡¢¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¤Ë2¼ï¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì
¡¡À¤³¦»°Âç±Ç²èº×¤Î1¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎÊÄËë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢½µËö¤Ë¥ô¥§¥Í¥Á¥¢Æþ¤ê¤·¤¿¥¨¥Þ¡£¿å¾å¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¶ß¤â¤È¡¢Âµ¤°¤ê¤Ë¥ì¥¶¡¼¤Î¥È¥ê¥à¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥°¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ëGGÊÁ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÅ»¡Ê¤Þ¤È¡Ë¤¤ÅÐ¾ì¡£
¡¡¥ì¥¤¥Ð¥ó¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Þ¥³¡¼¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤È¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥á¥¤¥ä¡¼¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Æ¥Ë¥¹¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¥³¡¼¥Ç¡£60Ç¯Âå¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡¢¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê½©¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥Þ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤è¤ë¥·¥Õ¥È¥É¥ì¥¹¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢1963Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥Ã¥Ô¡¦¥Ø¥É¥ì¥ó¼ç±é¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ò¥Ã¥Á¥³¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ØÄ»¡Ù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¨¥Þ¤Ï¥·¥å¡¼¥º¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÏÃå²ó¤·¡¢¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Þ¥³¡¼¥Þ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¥¨¥á¥é¥ë¥É¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ò¥×¥é¥¹¡£¥×¥é¥À¤ÎÇò¤¤¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥Þ¤¬¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£Î©¤Á´ó¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¤ò2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î»ëÀþ¤ò½Ö¤¯´Ö¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥Þ¡¦¥ï¥È¥½¥ó¡¢¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¤Ë2¼ï¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì
¡¡À¤³¦»°Âç±Ç²èº×¤Î1¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎÊÄËë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢½µËö¤Ë¥ô¥§¥Í¥Á¥¢Æþ¤ê¤·¤¿¥¨¥Þ¡£¿å¾å¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¶ß¤â¤È¡¢Âµ¤°¤ê¤Ë¥ì¥¶¡¼¤Î¥È¥ê¥à¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥°¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ëGGÊÁ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÅ»¡Ê¤Þ¤È¡Ë¤¤ÅÐ¾ì¡£
¡¡¥¨¥Þ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤è¤ë¥·¥Õ¥È¥É¥ì¥¹¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢1963Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥Ã¥Ô¡¦¥Ø¥É¥ì¥ó¼ç±é¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ò¥Ã¥Á¥³¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ØÄ»¡Ù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¨¥Þ¤Ï¥·¥å¡¼¥º¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÏÃå²ó¤·¡¢¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Þ¥³¡¼¥Þ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¥¨¥á¥é¥ë¥É¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ò¥×¥é¥¹¡£¥×¥é¥À¤ÎÇò¤¤¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥Þ¤¬¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£Î©¤Á´ó¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¤ò2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î»ëÀþ¤ò½Ö¤¯´Ö¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£