痴漢されてショックを受けているときに、身近な男性からさらに追い打ちをかけられることも……。今回は、彼氏から言われた衝撃の一言をご紹介します。

隙があるお前が悪い

「通勤電車で痴漢されたときのこと。ショックで声も出せなくて……次の駅に止まった瞬間に急いで電車を降りました。その話を当時付き合っていた彼にしたら、『そんなの隙があるお前が悪い』『俺を嫉妬させたいの？』と言われ、余計に傷つきました……。私はただ、話を聞いて慰めてほしかっただけなのに……。その後、彼とは関係がギクシャクして別れました。男性には女性が抱える恐怖はわからないんだろうな……と、ちょっと虚しくなりましたね。

数年後、新しい彼氏ができました。彼と付き合い始めたばかりの頃、また電車で痴漢にあったのですが、その話を彼にしたら私以上に怒ってくれました。しかも、次の日から早起きして私の通勤電車に一緒に乗ってくれて。私が痴漢されないように守ってくれたんです。『犯人見つけたら教えて』『俺が捕まえるから』って言ってくれて、すごくうれしかったです。同じ男性でもここまで違うとは……って驚きました。

来年、私は彼と結婚する予定です。この人なら、きっと将来子どもができたときも守ってくれるはず。素敵な人と巡り会えて本当によかったです」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 彼女が痴漢されて複雑な思いになるのはわかりますが、だからといって彼女を責めるのはおかしいですよね……。悪いのは痴漢だけです。ちゃんと行動にうつして彼女を守ろうとしてくれる男性と一緒になるのが、一番幸せですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。